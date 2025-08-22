Old Vehicle Re-registration : जुन्या वाहनधारकांसाठी दिलासा ! आता १५ ऐवजी २० वर्षे चालवा गाडी, जाणून घ्या सरकारचा नवा नियम

जुन्या वाहन मालकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने १५ वर्षे जुन्या वाहनांची नोंदणी २० वर्षांपर्यंत वाढवण्यास परवानगी दिली आहे, यासाठी पुनर्नोंदणी शुल्क वाढवण्यात आले आहे. हा नवीन नियम "केंद्रीय मोटार वाहन नियम (तिसरी सुधारणा), २०२५" अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे, जो २० ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झाला आहे. हा आदेश दिल्ली-एनसीआर वगळता देशभरात लागू होईल, कारण दिल्ली-एनसीआरमध्ये आधीच १५ वर्षे जुन्या पेट्रोल आणि १० वर्षे जुन्या डिझेल वाहनांवर बंदी आहे..पुनर्नोंदणी१५ वर्षे जुन्या वाहनांची नोंदणी आता आणखी ५ वर्षे वाढवून २० वर्षे करता येते, जर वाहन फिटनेस चाचणी उत्तीर्ण झाले असेल. हे नूतनीकरण दर ५ वर्षांनी करावे लागते आणि यासाठी मान्यताप्राप्त ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) कडून फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे. .पुनर्नोंदणी शुल्कात मोठी वाढरस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नोंदणी नूतनीकरणासाठी नवीन शुल्क निश्चित केले आहे, जे पूर्वीपेक्षा खूपच जास्त आहे. हे शुल्क जीएसटी वगळून आहेमोटारसायकल: २,००० रुपये (पूर्वी ३०० रुपये)तीनचाकी सायकल: ५,०००हलके मोटार वाहन (एलएमव्ही, जसे की कार): १०,००० रुपये (पूर्वी ६००)आयात केलेली दुचाकी: २०,०००आयात केलेले चारचाकी: ८०,०००वाहनांच्या इतर श्रेणी: १२,०००व्यावसायिक वाहन: टॅक्सी: ७,००० (पूर्वी १,०००)बस/ट्रक: १२,५०० (पूर्वी १,५००).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.