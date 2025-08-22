देश

Old Vehicle Re-registration : जुन्या वाहनधारकांसाठी दिलासा ! आता १५ ऐवजी २० वर्षे चालवा गाडी, जाणून घ्या सरकारचा नवा नियम

Old Vehicle : जो २० ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झाला आहे. हा आदेश दिल्ली-एनसीआर वगळता देशभरात लागू होईल, कारण दिल्ली-एनसीआरमध्ये आधीच १५ वर्षे जुन्या पेट्रोल आणि १० वर्षे जुन्या डिझेल वाहनांवर बंदी आहे.
Updated on

जुन्या वाहन मालकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने १५ वर्षे जुन्या वाहनांची नोंदणी २० वर्षांपर्यंत वाढवण्यास परवानगी दिली आहे, यासाठी पुनर्नोंदणी शुल्क वाढवण्यात आले आहे. हा नवीन नियम "केंद्रीय मोटार वाहन नियम (तिसरी सुधारणा), २०२५" अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे, जो २० ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झाला आहे. हा आदेश दिल्ली-एनसीआर वगळता देशभरात लागू होईल, कारण दिल्ली-एनसीआरमध्ये आधीच १५ वर्षे जुन्या पेट्रोल आणि १० वर्षे जुन्या डिझेल वाहनांवर बंदी आहे.

