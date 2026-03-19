India Pakistan Nuclear Risk : भारत-पाकिस्तान अणुयुद्ध कधीही पेटू शकते, कोणी केला खळबळजनक दावा?

अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणांचा एक नवीन अहवाल सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे.याचे मुख्य कारण म्हणजे या अहवालात भारत आणि पाकिस्तानचा करण्यात आलेला विशेष उल्लेख. या अहवालानुसार, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अणुयुद्ध भडकण्याचा धोका अजूनही कायम असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, या अहवालात पाकिस्तानच्या कुटिल कारवायांवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. .हा अहवाल बुधवारी अमेरिकन सिनेटसमोर सादर करण्यात आला.अमेरिकेच्या गुप्तचर प्रमुख तुलसी गबार्ड यांनी हा अहवाल सादर करताना आणखी एक महत्त्वपूर्ण विधान केले. त्यांनी पाकिस्तान हा अमेरिकेसाठी एक धोका असल्याचे म्हटले आणि पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांमुळे अमेरिकेला धोका निर्माण झाला असल्याचे नमूद केले..'अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणां'नी संकलित केलेल्या धोक्यांच्या मूल्यांकनावर आधारित या वार्षिक अहवालानुसा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांचे स्वरूप पाहता अणूसंघर्षाचा धोका अजूनही कायम आहे. ३४ पानांच्या या दस्तऐवजानुसार, भारत किंवा पाकिस्तान यांपैकी कोणालाही थेट संघर्ष सुरू करण्याची इच्छा नाही; पण, दहशतवादी घटक अशा काही परिस्थिती निर्माण करू शकतात, ज्यामुळे संकट अधिकच चिघळू शकते..Pahalgam Terrorist Attack: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याबाबत मोठा खुलासा; NIAने सांगितलं बैसरन खोऱ्यालाच का केलं गेलं लक्ष्य?.पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादया दस्तऐवजात असे नमूद केले आहे की "भारत-पाकिस्तान संबंधांमुळे अणूसंघर्षाचा धोका कायम आहे; कारण या दोन अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांमध्ये यापूर्वीही असे संघर्ष झाले आहेत, ज्यामुळे तणाव वाढण्याची भीती निर्माण झाली होती." यात पुढे पहलगाम हल्ल्याचाही विशेष संदर्भ देण्यात आला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, "गेल्या वर्षी जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील पहलगामजवळ झालेला दहशतवादी हल्ला, संघर्षाला तोंड फोडण्याची क्षमता असलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांपासून निर्माण होणारा धोका अधोरेखित करतो..हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, या हल्ल्यात पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांनी २६ निष्पाप लोकांची निर्घृण हत्या केली होती. या घटनेनंतर, भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवले; या मोहिमेत पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे अनेक तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले आणि १०० हून अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला.