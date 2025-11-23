Parliament Winter Session 2025 : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबर पासून, सरकार अणू उर्जासह १० मोठी विधेयके मंजूर करण्याच्या तयारीत

केंद्र सरकारने १ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनासाठी कामकाजास अंतिम रूप देण्यास सुरुवात केली आहे. सरकार एकूण १० विधेयके पारित करण्याचा विचाराधीन आहे. ज्यात खाजगी कंपन्यांना नागरी अणुऊर्जा क्षेत्र खुले करण्याची तरतूद असलेले विधेयक समाविष्ट आहे. भारतात अणुऊर्जेचा वापर आणि वापर नियंत्रित करण्यासाठी अणुऊर्जा विधेयक, २०२५ सादर केले जात आहे. या अधिवेशनाच्या सरकारच्या अजेंड्यावर उच्च शिक्षण आयोग विधेयक देखील आहे. एकूण १५ कामकाजाचे दिवस असलेले हे अधिवेशन १९ डिसेंबर रोजी संपेल. .संसदेचे हिवाळी अधिवेशन राजकीय घडामोडींनी भरलेले असेल, विरोधक बिहार निवडणूक निकालांबाबत एसआयआरचा मुद्दा उपस्थित करतील आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर चर्चा करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणतील. पण सरकारने स्पष्ट केले आहे की निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था आहे आणि तिच्या कामकाजावर चर्चा करता येणार नाही. चार महिन्यांत पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका होणार असल्याने, याचा अधिवेशनावरही परिणाम होईल. पण त्यांच्या कामावर प्रकाश टाकून, सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की ते अधिवेशनाबद्दल गंभीर आहे आणि त्यांच्याकडे पुरेसे काम आहे. .लोकसभेच्या बुलेटिननुसार, प्रस्तावित कायदा देशात उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा करतो जेणेकरून विद्यापीठे आणि इतर उच्च शैक्षणिक संस्था स्वतंत्र आणि स्वयंशासित संस्था बनू शकतील आणि पारदर्शक प्रणालीद्वारे उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन मिळेल. .राष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा) विधेयक देखील सादरीकरणासाठी सूचीबद्ध आहे, ज्याचा उद्देश राष्ट्रीय महामार्गांसाठी जलद आणि पारदर्शक भूसंपादन सुनिश्चित करणे आहे. कॉर्पोरेट कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२५, जे व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी कंपनी कायदा, २०१३ आणि मर्यादित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) कायदा, २००८ मध्ये सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, ते देखील अजेंड्यावर आहे. .सरकारकडे सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल (एसएमसी), २०२५ देखील आहे, ज्यामध्ये सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कायदा, १९९२, डिपॉझिटरीज कायदा, १९९६ आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (नियमन) कायदा, १९५६ च्या तरतुदींना एका तर्कसंगत एकल सिक्युरिटीज मार्केट कोडमध्ये एकत्रित करण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकार मध्यस्थी आणि सामंजस्य कायद्यातही सुधारणा करण्याची योजना आखत आहे. कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कायद्याच्या कलम ३४ मध्ये प्रस्तावित सुधारणा आणि कंपनी संचालकांवरील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निरीक्षणांमुळे सरकारला हा मुद्दा समितीकडे पाठवावा लागला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.