Airport: विमानतळांच्या खासगीकरणात सरकारचा नवा नियम! एका कंपनीला मर्यादित एअरपोर्टच मिळणार; बिडिंग कॅप लागू होणार

देशातील विमानतळ खाजगीकरणाचा पुढील टप्पा सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मालकीची ११ विमानतळे खाजगी कंपन्यांना हस्तांतरित करण्याची तयारी आधीच केली आहे. मात्र, यावेळी संपूर्ण प्रक्रियेत एक मोठा बदल होणार आहे. कोणत्याही एका कंपनीला अवाजवी अधिकार किंवा मक्तेदारी मिळण्यापासून रोखण्याची सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे आगामी लिलावात एकाच खाजगी बोलीदाराला जिंकता येणाऱ्या विमानतळांच्या संचांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्यात येईल. .सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मूल्यांकन समितीने ४ ऑगस्ट रोजी या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलअंतर्गत पाच गटांमध्ये ११ विमानतळे भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. प्रत्येक गट एकाच कंपनीला दिला जाईल. या पाच गटांमध्ये अमृतसर-कांग्रा, वाराणसी-गया-कुशीनगर, भुवनेश्वर-हुबली, रायपूर-औरंगाबाद आणि तिरुचिरापल्ली-तिरुपती यांचा समावेश आहे..Tamil Nadu TET Exemption : शिक्षकांना मोठा दिलासा! TET मधून सुटका होणार? विजय सरकारचा मोठा निर्णय .ही ११ विमानतळे ताब्यात घेणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना अंदाजे ८,६२२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांसंदर्भातही एक महत्त्वाचा नियम करण्यात आला आहे. विमानतळ खाजगी हातात सोपवल्यानंतर, जुने आणि नवीन संघ पहिल्या वर्षासाठी एकत्र काम करतील. याशिवाय, खाजगी कंपन्यांना एएआयच्या ६० टक्के कर्मचाऱ्यांना किमान तीन वर्षांसाठी कायम ठेवणे बंधनकारक असेल..कोणत्याही एका ऑपरेटरवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये म्हणून सरकारने बोलीवर मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर एकाच कंपनीकडे अनेक प्रकल्प असतील, तर एका कंपनीतील आर्थिक संकटाचा परिणाम इतर विमानतळांच्या कामकाजावर होऊ शकतो. यापूर्वी, २०१८-१९ मध्ये, सरकारने पीपीपी मॉडेलवर सहा विमानतळांचे कंत्राट दिले होते. .सध्या अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग्जने पुढील पाच वर्षांत ९०,००० ते १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. जीएमआर ग्रुपदेखील आपल्या दिल्ली आणि हैदराबाद विमानतळांच्या विस्तारासाठी मोठी गुंतवणूक करण्याची तयारी करत आहे. विमानतळांच्या खाजगीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, विमानतळ चालकांना विमान कंपन्यांमध्ये मालकी हक्क असावेत की नाही, यावर एक वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. .Modi Cabinet Reshuffle : मोदींच्या मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल? महाराष्ट्राला मिळू शकते नवे मंत्रिपद; 'या' मंत्र्यांना डच्चू?.जुलैमध्ये, इंडिगोचे सह-संस्थापक राहुल भाटिया यांनी इशारा दिला होता की यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होईल. अदानी समूहाने अनुसूचित विमान कंपन्यांमध्ये हिस्सेदारी मिळवण्यासाठी एएआयकडून नियमांमध्ये शिथिलता मागितली असल्याच्या बातम्या होत्या. जीएमआरने स्पष्ट केले आहे की नियमांमध्ये बदल होऊनही विमान व्यवसायात उतरण्याची त्यांची कोणतीही योजना नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.