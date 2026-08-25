देश

Airport: विमानतळांच्या खासगीकरणात सरकारचा नवा नियम! एका कंपनीला मर्यादित एअरपोर्टच मिळणार; बिडिंग कॅप लागू होणार

No Single Company Will Control All Airports: केंद्र सरकार एएआयच्या ११ विमानतळांचे खाजगीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. सर्व विमानतळे एकाच कंपनीच्या नियंत्रणाखाली असणार नाहीत.
11 AAI Airports Up for Privatisation; Government Moves to Prevent Private Monopoly

11 AAI Airports Up for Privatisation; Government Moves to Prevent Private Monopoly

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

देशातील विमानतळ खाजगीकरणाचा पुढील टप्पा सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मालकीची ११ विमानतळे खाजगी कंपन्यांना हस्तांतरित करण्याची तयारी आधीच केली आहे. मात्र, यावेळी संपूर्ण प्रक्रियेत एक मोठा बदल होणार आहे. कोणत्याही एका कंपनीला अवाजवी अधिकार किंवा मक्तेदारी मिळण्यापासून रोखण्याची सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे आगामी लिलावात एकाच खाजगी बोलीदाराला जिंकता येणाऱ्या विमानतळांच्या संचांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्यात येईल.

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