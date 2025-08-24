India Political News : ‘जेपीसी’कडे तृणमूलची पाठ; विधेयकांची छाननी, समित्या म्हणजे तमाशा असल्याचा आरोप

नवी दिल्ली : गंभीर गुन्ह्यात तुरुंगात जाणाऱ्या मुख्यमंत्री, मंत्र्यांना पदावरून हटविण्यासाठी आणलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकासह तीन विधेयकांच्या छाननीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये (जेपीसी) सहभागी होण्यास तृणमूल काँग्रेसने नकार दिला आहे. ही समिती तमाशा असून आपला कोणताही सदस्य त्यात पाठविला जाणार नाही, असे पक्षातर्फे सांगण्यात आले. यातून तृणमूलने ‘इंडिया’ आघाडीतील काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांवरही दबाव वाढविल्याचे मानले जात आहे..संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये केंद्र सरकारने पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री यांच्यावर गंभीर गुन्हा दाखल झाल्यास आणि ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यास त्यांना ३१ व्या दिवशी पदच्युत करण्याची तरतूद असलेली केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन (दुरुस्ती) विधेयक २०२५, १३० वी घटना दुरुस्ती विधेयक २०२५ आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ लोकसभेत मांडली होती. गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही विधेयके मांडताना व्यापक सल्लामसलतीसाठी विधेयके संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविली जावी, असाही प्रस्ताव मांडला होता. या समितीमध्ये लोकसभेतील २० आणि राज्यसभेतील १० खासदारांचा समावेश राहणार असून भाजपसह विरोधी बाकांवरील काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचाही त्यात सहभाग अपेक्षित आहे. समितीला आपला अहवाल संसदेतल्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करायचा आहे. मात्र, तृणमूल काँग्रेसने ‘जेपीसी’मध्ये जाण्यास नकार दिला..तृणमूलने निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले, की १३०व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला प्रस्तावाच्याa टप्प्यावरच विरोध आहे. पक्षाच्या मते जेपीसी हा तमाशा असल्याने त्यात सहभागासाठी तृणमूलकडून कोणाचेही नाव दिले जाणार नाही. तर, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देखील पक्षाच्या या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. दरम्यान, तृणमूलच्या या भूमिकेमुळे ‘इंडिया’ आघाडीतील मतभिन्नता समोर आली. काँग्रेस, द्रमुकसारख्या पक्षांना यावर चर्चा अपेक्षित आहे. म्हणणे मांडण्यासाठी व असहमती दर्शविण्यासाठी जेपीसी हे व्यासपीठ असताना त्यात सहभाग नाकारणे योग्य नाही, असे अन्य पक्षांचे म्हणणे आहे..समाजवादी पक्षाचाही विरोध : ओब्रायनतृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी ‘जेपीसी’वर aटीका करताना या समित्या केवळ नावापुरती असून तृणमूल आणि समाजवादी पक्ष यांनी जेपीसीमध्ये आपल्या खासदारांना न पाठविण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. या जेपीसीमध्ये सत्ताधारी पक्षाला संख्याबळाचा लाभ मिळतो. विरोधी पक्षांच्या महत्त्वाच्या सुधारणा बहुमताच्या जोरावर नाकारल्या जातात. विरोधकांना फक्त मतभेद नोंद सादर करण्याचा पर्याय उरतो. तसेच सर्व जेपीसींच्या शिफारशी अमलात आणल्या गेल्या नाहीत किंवा दुर्लक्षित झाल्या. २०१४ नंतर जेपीसीचा उद्देश हरविला असून विरोधकांच्या सूचना नाकारताना पक्षीय भूमिका पुढे आणल्या जातात. त्यामुळे जेपीसी स्थापनेचा हेतू बिहारच्या ‘एसआयआर’ (मतदार यादी पडताळणी ) वरून लक्ष अन्यत्र वळविण्याचा आहे, असा आरोपही डेरेक ओब्रायन यांनी केला..ग्रेट निकोबार प्रकल्प महासंकट : रमेशकेंद्र सरकारकडून राबविल्या जाणाऱ्या ग्रेट निकोबार प्रकल्पातून पर्यावरणाचे गंभीर प्रश्न निर्माण होणार असल्याचा इशारा काँग्रेसने दिला. काँग्रेस सरचिटणीस आणि माजी पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी ‘ग्रेट निकोबार मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर’ प्रकल्पावर पर्यावरणाशी संबंधित ‘महासंकट अशी टीका केली.ग्रेट निकोबार प्रकल्पांतर्गत १६० चौरस किलोमीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रात बंदर, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, निवासी संकुल आणि वीजप्रकल्प उभारण्यात येत आहे. सोशल मीडियावरील पोस्ट्द्वारे जयराम रमेश यांनी या प्रकल्पाला लक्ष्य करताना मनमानी पद्धतीने हा प्रकल्प रेटला जात असल्याचाही आरोप केला. वर्तमान पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याशी झालेल्या संवादाचा दाखला देत रमेश यांनी पुन्हा एकदा या प्रकल्पाबद्दल चिंता व्यक्त केली..‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये जयराम रमेश यांनी म्हटले की पर्यावरणमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेतून काही ठोस निष्कर्ष निघाले नाहीत. काही नव्या पुराव्यांनुसार वनाधिकार कायद्याअंतर्गत स्थानिक आदिवासी समुदायांचे हक्क पूर्णपणे विचारात घेतले गेलेले नाहीत. हा प्रकल्प खऱ्या अर्थाने पर्यावरणाशी संबंधित ‘महासंकट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.