देश

India Political News : ‘जेपीसी’कडे तृणमूलची पाठ; विधेयकांची छाननी, समित्या म्हणजे तमाशा असल्याचा आरोप

Trinamool Stand : मुख्यमंत्री वा मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्यात दोषी ठरवून तुरुंगवास झाल्यास पदच्युत करण्याच्या विधेयकावर चर्चा करणाऱ्या समितीत तृणमूल काँग्रेस सहभागी होणार नसल्याचं स्पष्ट करत INDIA आघाडीत मतभेदाचे संकेत दिले आहेत.
India Political News
India Political NewsSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : गंभीर गुन्ह्यात तुरुंगात जाणाऱ्या मुख्यमंत्री, मंत्र्यांना पदावरून हटविण्यासाठी आणलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकासह तीन विधेयकांच्या छाननीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये (जेपीसी) सहभागी होण्यास तृणमूल काँग्रेसने नकार दिला आहे. ही समिती तमाशा असून आपला कोणताही सदस्य त्यात पाठविला जाणार नाही, असे पक्षातर्फे सांगण्यात आले. यातून तृणमूलने ‘इंडिया’ आघाडीतील काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांवरही दबाव वाढविल्याचे मानले जात आहे.

Loading content, please wait...
India
crime
political

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com