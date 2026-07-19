भारतात पुन्हा नोटबंदी होणार? रिझर्व्ह बँक नव्या नोटा आणण्याच्या तयारीत, नेमकं काय घडतंय?

भारतातील चलन व्यवस्थेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक १० आणि २० रुपयांच्या पॉलीमर अर्थात प्लास्टिकच्या नोटांसाठी पायलट प्रकल्प राबवण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. या नोटा सध्याच्या कागदी नोटांपेक्षा अधिक टिकाऊ, सुरक्षित आणि दीर्घकाळ वापरता येण्यासारख्या असतील, असा दावा केला जातो आहे. दरम्यान, प्लास्टिकच्या नोटा आल्यावर सध्या वापरात असलेल्या कागदी नोटांचं काय होणार? असा प्रश्नही अनेकांना पडला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पॉलीमर नोटा चलनात आल्या तरी सध्याच्या कागदी नोटा एका दिवसात बंद होणार नाहीत. काही काळ दोन्ही प्रकारच्या नोटा एकत्र व्यवहारात राहतील. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या हातातील नोटा बदलण्यासाठी कोणतीही घाई करण्याची गरज भासणार नाही..Fake Currency Kolhapur : कोल्हापूर शहराच्या भरवस्तीत बनावट नोटा विक्रीचा प्रकार, लाखो रुपयांच्या काळाबाजार उघड.हळूहळू बँकांमध्ये जमा होणाऱ्या जुन्या कागदी नोटा पुन्हा ग्राहकांना दिल्या जाणार नाहीत. त्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवल्या जातील. त्यानंतर विशेष चलन प्रक्रिया यंत्रांच्या मदतीने त्या नष्ट केल्या जातील. त्याचवेळी त्यांच्या जागी नव्या पॉलीमर नोटा टप्प्याटप्प्याने चलनात आणल्या जातील, अशी माहिती आहे..महत्त्वाची बाब म्हणजे, कागदी नोटा बराच काळ कायदेशीर चलन म्हणून वैध राहतील. सरकार किंवा आरबीआयकडून नागरिकांना नोटा जमा करण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी पुरेसा कालावधी दिला जाईल. त्यामुळे नोटा अचानक बाद होण्याची शक्यता नाही. नव्या पॉलीमर नोटा जारी झाल्यानंतर ग्राहकांना त्या बँकेतून सहज मिळू शकतील..Fake ₹500 Notes Seized : जळगावात सिनेस्टाईल थरार! बैलगाडीला धडक देऊन पळणाऱ्या कारमधून 500 रुपयांच्या नकली नोटा अन् तलवारी जप्त; 24 बंडले आढळल्याने गूढ वाढले.जुने कागदी चलन बँक खात्यात जमा करता येईल किंवा आवश्यक असल्यास बँकेच्या काउंटरवर बदलून घेता येईल. तसेच, बँका आपला चलनसाठा बदलू लागल्यानंतर एटीएममधूनही हळूहळू प्लास्टिकच्या नोटा मिळू लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.