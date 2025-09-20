देश

India Saudi Relations : भारताची संवेदनशीलता सौदी लक्षात घेईल, परराष्ट्र मंत्रालय; पाकशी करारावरून सूचक इशारा

Chabahar Port : भारताने सौदी अरेबियाला धोरणात्मक भागीदारी आणि भारताच्या हितसंबंधांची जाणीव ठेवण्याचे आवाहन करत US कडून चाबहार बंदर सवलत रद्द केल्याच्या परिणामांचा सखोल अभ्यास सुरू केला आहे.
India Saudi Relations

India Saudi Relations

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या संरक्षण कराराच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सौदी अरेबियाला धोरणात्मक भागीदारी, हितसंबंध आणि भारताची संवेदनशीलता लक्षात घ्यावी, असे आवाहन केले आहे. त्याचप्रमाणे, इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्पाला लागू असलेली निर्बंध सवलत रद्द करण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचे परिणाम भारतातर्फे तपासून पाहिले जाणार आहेत.

Loading content, please wait...
India
Pakistan
administration
Saudi Arabia
Administratator

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com