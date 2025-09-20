India Saudi Relations : भारताची संवेदनशीलता सौदी लक्षात घेईल, परराष्ट्र मंत्रालय; पाकशी करारावरून सूचक इशारा

नवी दिल्ली : सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या संरक्षण कराराच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सौदी अरेबियाला धोरणात्मक भागीदारी, हितसंबंध आणि भारताची संवेदनशीलता लक्षात घ्यावी, असे आवाहन केले आहे. त्याचप्रमाणे, इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्पाला लागू असलेली निर्बंध सवलत रद्द करण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचे परिणाम भारतातर्फे तपासून पाहिले जाणार आहेत..भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या इराणमधील चाबहार बंदरावरील निर्बंधामध्ये दिली जाणारी सूट ट्रम्प प्रशासनाने रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. २०१८ पासून ही विशेष सूट सुरू होती. यामुळे आता २९ सप्टेंबरपासून ही सूट रद्द केली जाणार असल्याने याचा थेट फटका भारताला बसणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्रालयाच्या साप्ताहिक वार्तालापादरम्यान प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले, की चाबहार बंदराला लागू असलेल्या निर्बंध सवलती रद्द करण्याबाबत अमेरिकेने काल जारी केलेले निवेदन आम्ही पाहिले आहे. या निर्णयाचे भारतावर काय परिणाम होतील याचा अभ्यास केला जात आहे..यासोबत, पाकिस्तानशी झालेल्या कराराबद्दल सौदी अरेबियालाही जयस्वाल यांनी सूचक इशारा दिला आहे. या करारानुसार दोन्हीपैकी कोणत्याही एका देशावर झालेले आक्रमण हे दोन्ही देशांवरील आक्रमण मानले जाणार आहे. त्यावर प्रवक्ते जयस्वाल म्हणाले, ‘‘भारत आणि सौदी अरेबियामध्ये व्यापक धोरणात्मक भागीदारी गेल्या काही वर्षांत बरीच वाढली आहे. ही धोरणात्मक भागीदारी, परस्पर हितसंबंध आणि संवेदनशीलता लक्षात ठेवली जाईल.’’ तत्पूर्वी, काल परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी करून या करारावर भाष्य केले होते. त्यात म्हटले होते की, भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि प्रादेशिक तसेच जागतिक स्थिरतेसाठी या कराराच्या परिणामांचा बारकाईने अभ्यास केला जाईल..नेपाळला सर्वतोपरी सहकार्यनेपाळमधील सत्तांतरानंतर पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने पदभार स्वीकारल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने नेपाळला भारताच्या दृढ पाठिंब्याची ग्वाही दिली आहे. भारत दोन्ही शेजारील देशांच्या लोकांच्या प्रगतीसाठी आणि समृद्धीसाठी एकत्र काम करण्यास तयार असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी आज सांगितले. .नेपाळमध्ये आलेल्या अंतरिम सरकारचे भारताने लगेच स्वागत केले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधान कार्की यांच्यात दूरध्वनी संभाषण झाले. त्यात पंतप्रधान मोदींनी नेपाळला पाठिंबा व्यक्त करताना शांतता आणि स्थैर्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्याची ग्वाही दिल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.