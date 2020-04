Coronavirus : २४ तासांत ९०९ नव्या केसेस; केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव म्हणाले...!

नवी दिल्ली : गेल्या २४ तासात देशातील १,८६,९०६ नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली असून त्यापैकी ४.३ टक्के लोक हे कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे आढळून आले. जगभरातील अनेक देशांना कोरोनाने विळखा टाकला आहे. कोरोनाला आळा घालण्यासाठी देशाने विविध पावले उचलली आहेत.

कोरोना विरुद्धच्या लढाईत सर्व सरकारी यंत्रणा उतरल्या असून खासगी क्षेत्रातील अनेकांचे त्यांना सहकार्य मिळत आहे. तसेच देशभरातील नागरिकांचेही मोलाचे सहकार्य मिळत आहे. मात्र, देशभरातील सर्व नागरिकांनी अजून काही दिवस असेच सहकार्य करावे. तसेच सोशल डिस्टन्सिंगचेही पालन करावे, असे आवाहन केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव लव अगरवाल यांनी केले.

२४ तासांत ९०९ नव्या केसेस

गेल्या २४ तासांमध्ये ९०९ नव्या केसेस समोर आल्या आहेत. त्यामुळे देशभरातील कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या ८३५६ एवढी झाली आहे. तर २७३ लोकांना आतापर्यंत आपला जीव गमवावा लागला आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आतापर्यंत ७१६ लोकांनी कोरोनाचा यशस्वी मुकाबला केला असून त्यांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. गेल्या २४ तासात ७४ लोक बरे झाले असून त्यांचे रिपोर्टही निगेटिव्ह आले आहेत.

On March 29, we had 979 positive cases,now we've 8356 positive cases; of these 20% cases need ICU support. So, today too 1671 patients need oxygen support&critical care treatment. This figure is imp to show that govt is planning things in being over prepared: Health Ministry pic.twitter.com/I12u3jjTcd

— ANI (@ANI) April 12, 2020