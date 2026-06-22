India-Russia: रशियाकडून कच्च्या तेलाची विक्रमी आयात; आखाती देशातील तणावामुळे भारताची नवी रणनिती

नवी दिल्ली: रशियाकडून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत जून महिन्यात मोठी वाढ झाली असून, संयुक्त अरब अमिरातीकडून (यूएई) होणारी आयातही विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. आखाती देशांकडून होणारा पुरवठा पूर्ववत होण्यापूर्वी भारतीय तेल कंपन्यांनी साठा सुरक्षित करण्यावर भर दिल्याचे विश्लेषकांनी सांगितले. .‘केपलर’ या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, १९ जूनपर्यंत भारताने रशियाकडून दररोज सरासरी २६.६ लाख बॅरल कच्च्या तेलाची आयात केली. मे महिन्यात हे प्रमाण १९.१ लाख बॅरल होते. यामुळे रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश ठरला आहे. अमेरिकेकडून होणारी आयात मात्र मे महिन्यातील २.५२ लाख बॅरलवरून ९१ हजार बॅरलपर्यंत खाली आली आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्याने आखाती देशांतून होणाऱ्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले. इराणने होर्मुझ पुन्हा बंद केल्याचा दावा केल्याने तणाव कायम आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: हलक्या पावसाचा अंदाज, पण उकाडा कायम; कसा राहील आठवडा ?.जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा ऊर्जा आयातदार असलेला भारत कच्च्या तेलासह, एलनजी व एलपीजीसाठी आखाती देशांवर मोठ्या प्रमाणावर अवंलबून आहे. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केल्याने आखाती देशांकडून होणारा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाला होता. गेल्या आठवड्यात अमेरिका व इराणमधील युद्धविरामानंतर ही सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होण्याच्या आशा निर्माण झाल्या असतानाच इस्राईलने कराराचा भंग केल्याचा आरोप करत होर्मुझ पुन्हा बंद केली आहे..Pune: पुण्यासह जिल्ह्यात ‘नीट’ परीक्षा शांततेत; पोलिसांचा ६३ केंद्रांवर कडक बंदोबस्त; सीसीटीव्हीची करडी नजर.होर्मुझचा मार्ग पूर्णपणे सुरू झाल्यानंतर भारताच्या एलपीजी पुरवठ्याला मोठा दिलासा मिळेल. कच्च्या तेलासाठी भारताने रशियासह इतर पर्यायी मार्गांचा अवलंब केल्याने या क्षेत्रावर फारसा परिणाम झाला नाही. रशियाकडून मिळणारी सवलत आणि पुरवठ्यातील सुरक्षितता यामुळे रशियन तेल भारताच्या धोरणाचा मुख्य आधार राहील. युद्धपूर्व काळात आखाती देशांतून ५० टक्के कच्चे तेल आणि ९० टक्के एलपीजी आयात केला जात असे. आता परिस्थिती सुधारत असून, भारताच्या तीन तेलवाहू जहाजांनी या मार्गावरून प्रवास सुरू केला आहे. - सुमित रितोलिया, वरिष्ठ व्यवस्थापक, केपलर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.