रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी एक महिन्याची सूट? अमेरिकेच्या दाव्यावर भारत सरकारची स्पष्टता, काय म्हटलं?

भारताला रशियाकडून तेल आयात करण्यासाठी एक महिन्याची सूट देण्यात आल्याचा दावा अमेरिकेकडून करण्यात आला होता. या दाव्यानंतर विविध स्तरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. यावर आता भारत सरकारने अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारताला कोणत्याही देशाच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे सरकारने ठामपणे सांगितले आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत..दरम्यान, इराणविरोधात अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांमुळे जागतिक ऊर्जा क्षेत्रात मोठी उलथापालथ झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. इराणने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजमधून जहाजांना मार्ग न देण्याची धमकी दिल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या बाजारावर त्याचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे..तेलसाठा संपला तर काय? भारतासमोर रशियाचा पर्याय पण अमेरिकेची भीती; कराराची अट अडचणीची.या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारकडून पीआयबीच्या माध्यमातून अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आले आहे. भारत कधीही रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही देशाच्या परवानगीवर अवलंबून राहिलेला नाही, असे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच फेब्रुवारी २०२६ मध्येही भारत रशियन तेलाची आयात करत असून रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठादार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले..India US Trade Deal: अमेरिका-भारत व्यापार करार: ट्रम्प यांच्या अटींवर भारताची मान्यता.या निवेदनात देशातील तेलसाठ्याबाबतही माहिती देण्यात आली आहे. भारताकडे २५० दशलक्ष बॅरलपेक्षा अधिक कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा उपलब्ध असल्याचे सरकारने सांगितले. दरम्यान, शनिवारी केंद्र सरकारने घरगुती वापरासाठीच्या एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत ६० रुपयांची वाढ केली. यासोबतच व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरातही वाढ करण्यात आली आहे..