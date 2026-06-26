LPG संकटावर अखेर पडदा! सरकारने हटवले सर्व निर्बंध; 'या' क्षेत्रांना मिळाला मोठा दिलासा

पश्चिम आशियातील तीव्र तणावामुळे निर्माण झालेले एलपीजी संकट आता भारतात टळले आहे. केंद्र सरकारने गैर-घरगुती क्षेत्रासाठीचा एलपीजी पुरवठा पूर्ववत केला असून, लादलेले सर्व निर्बंधही रद्द केले आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे बाजारातील व्यावसायिक गॅसची टंचाई दूर होणार आहे..जागतिक संकट आणि भारताची आपत्कालीन योजनाअमेरिका आणि इस्रायलच्या कारवाईला प्रत्युत्तर देताना इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली. यामुळे जागतिक स्तरावर एलपीजी पुरवठा विस्कळीत झाला. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारला घरगुती स्वयंपाक गॅसची उपलब्धता कायम राखण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागली. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत निर्बंध लागू करत उद्योग आणि व्यावसायिक युनिट्सना होणारा एलपीजी पुरवठा खंडित करण्यात आला होता. या उपायांमुळे घरगुती वापरासाठी गॅसची कमतरता टाळता आली..सर्व निर्बंध हटवले, पुरवठा पूर्ववतपरिस्थिती सुधारल्याने सरकारने आता सर्व निर्बंध उठवले आहेत. मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) पूर्वीच्या पद्धतीनुसार एलपीजी पुरवठा सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणात एलपीजी वापरणाऱ्या ग्राहकांना याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रासाठीचा पुरवठा ५० टक्क्यांपर्यंत पूर्वपातळीवर आणण्यात आला आहे. यामुळे एलपीजीवर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या मोठ्या कारखान्यांना, हॉटेल्सना आणि इतर व्यावसायिक संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..Rule Change From July: आधारपासून LPG पर्यंत... १ जुलैपासून हे ५ मोठे बदल, प्रत्येकाच्या खिशावर होईल परिणाम .देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याची विशेष रणनीतीसंकटाच्या काळात सरकारने एलपीजी उत्पादन वाढविण्यासाठी एक प्रभावी रणनीती अमलात आणली होती. पेट्रोकेमिकल आणि इतर संबंधित उद्योगांमधील C3 आणि C4 हायड्रोकार्बनचे प्रवाह एलपीजी उत्पादनाकडे वळवण्यात आले होते. या उपायामुळे देशांतर्गत पुरवठ्यात वाढ झाली. आता देशांतर्गत उत्पादन सुधारले असल्याने आणि परदेशातून एलपीजी कार्गो उपलब्ध झाल्याने हे वळवणे कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..आर्थिक क्षेत्राला मिळालेली नवी गतीहा निर्णय औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. निर्बंधांमुळे गेल्या काही दिवसांत अनेक युनिट्सना उत्पादन क्षमतेत घट करावी लागली होती. आता पुरवठा पूर्ववत झाल्याने कारखान्यांचे कामकाज पुन्हा वेगाने सुरू होईल. हॉटेल उद्योग, रेस्टॉरंट्स आणि इतर व्यावसायिक युनिट्सना देखील सातत्यपूर्ण पुरवठ्याची हमी मिळाली आहे. यामुळे रोजगार आणि उत्पादनावर झालेला नकारात्मक परिणाम कमी होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे..सरकारच्या या त्वरित आणि संतुलित धोरणामुळे जागतिक संकटाचा भारतावर होणारा परिणाम मर्यादित ठेवता आला. घरगुती आणि व्यावसायिक दोन्ही क्षेत्रांची गरज लक्षात घेतलेल्या या उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्थेला स्थिरता मिळाली आहे. पुढील काळात परिस्थिती आणखी सुधारल्यास आणखी सवलती जाहीर करण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे..LPG LNG Ships: मोठा दिलासा! 'होर्मुज'मधून 'एवढी' जहाजं भारताकडे रवाना, 26 जहाजं अजूनही आहेत रांगेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.