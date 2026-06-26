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LPG संकटावर अखेर पडदा! सरकारने हटवले सर्व निर्बंध; 'या' क्षेत्रांना मिळाला मोठा दिलासा

Commercial and Industrial LPG Supply Restored as Government Lifts Emergency Restrictions : एलपीजी उत्पादन वाढवण्याच्या विशेष रणनीतीला यश; देशांतर्गत पुरवठा सुधारल्याने व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील गॅस संकट संपुष्टात, अर्थव्यवस्थेला नवी गती
LPG Crisis Averted: Government Restores Commercial and Industrial LPG Supply, Lifts All Restrictions

LPG Crisis Averted: Government Restores Commercial and Industrial LPG Supply, Lifts All Restrictions

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पश्चिम आशियातील तीव्र तणावामुळे निर्माण झालेले एलपीजी संकट आता भारतात टळले आहे. केंद्र सरकारने गैर-घरगुती क्षेत्रासाठीचा एलपीजी पुरवठा पूर्ववत केला असून, लादलेले सर्व निर्बंधही रद्द केले आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे बाजारातील व्यावसायिक गॅसची टंचाई दूर होणार आहे.

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