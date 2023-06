Miss World 2023: यंदाचा 71वा 'मिस वर्ल्ड' स्पर्धेच्या आयोजनाचा बहुमान भारताला मिळाला आहे. तब्बल २७ वर्षांनंतर ही स्पर्धा यंदा भारतात होणार आहे. यापूर्वी सन १९९६ मध्ये भारतानं या स्पर्धेचं आयोजन केलं होतं. यंदा नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये ही स्पर्धा पार पडणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. (India set to host Miss World 2023 after 27 years India got this chance)