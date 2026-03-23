PM Modi speech Lok Sabha : होर्मुझमध्ये अडथळा कधीच...; लोकसभेत मोदींनी दिला स्पष्ट इशारा

इराण इस्त्रायल युद्धामुळे जगभरात गॅस आणि कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. हा तुटवडा भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहेत. यासाठी विविध देशांशी चर्चा सुरु आहे, अशी माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी आज लोकसभेला संबोधित केलं. यावेळी बोलताना त्यांनी मध्य पूर्वेतील सध्याच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली..ते पुढे म्हणाले की, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी यापूर्वीच सभागृहाला आवश्यक ती माहिती दिली आहे. मागील तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या संकटाचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होत आहे. जगभरातून या संघर्षावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. होर्मुज मार्गावर परिणाम झाला असला तरी देशात तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहे..भावाशी बोललो! इस्रायल इराण युद्धानंतर पीएम मोदींचा आखाती देशांच्या प्रमुखांना कॉल, काय म्हणाले?.पंतप्रधानांनी सांगितले की, खाडी देशांमध्ये सुमारे एक कोटी भारतीय कार्यरत आहेत. याशिवाय त्या भागात चालणाऱ्या जहाजांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर भारतीय कर्मचारी आहेत. त्यामुळे भारताची चिंता अधिक वाढली आहे. या विषयावर संसदेतून एकमताने ठोस संदेश जगाला जाणे आवश्यक असल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केले. व्यावसायिक जहाजांवर होणारे हल्ले मान्य नसून दोन्ही बाजूने तणाव कमी होण्यासाठी प्रयत्न होणं गरजेचं आहे, असं आवाहनही त्यांनी केलं..दरम्यान, यावेळी त्यांनी देशातील सिलिंडरच्या पुरवठ्याबाबतही भाष्य केलं. देशात सिलिंडरचा काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असं ते म्हणाले. अशा संकटाच्या काळात अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केलं. तेल आणि गॅस संकट टाळण्यासाठी भारताने आयातीचे स्रोत वाढवले असून पूर्वी २७ देशांमधून आयात होत होती, ती आता ४१ देशांपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी दिली..कोरियातील युद्धामुळे भारतात महागाई, नेहरू बोलले होते; पतंप्रधान मोदींनी दिला लाल किल्ल्यावरील भाषणाचा दाखला.या काळात भारताने नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून आतापर्यंत सुमारे ३ लाख ७५ हजार भारतीयांना सुरक्षितपणे मायदेशी परत आणण्यात आले आहे. तसेच युद्धग्रस्त भागात अडकलेल्या भारतीयांना मदत करण्यासाठी सातत्याने उपाययोजना सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. काही भारतीयांचा मृत्यू झाल्याची तसेच काही जखमी झाल्याची माहिती देत पंतप्रधानांनी त्यांच्या कुटुंबीयांशी सतत संपर्क ठेवला जात असल्याचे नमूद केले. संबंधितांना आवश्यक ती सर्व मदत पुरवली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.