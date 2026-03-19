Indian Army Rocket System: आता शत्रूंची खैर नाही! पोखरणमध्ये पिनाका रॉकेटची यशस्वी चाचणी; भारताच्या संरक्षणशक्तीला नवी उंची

भारताच्या स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानाला एक ऐतिहासिक यश मिळाले आहे. बुधवारी राजस्थानच्या जैसलमेर जिल्ह्यातील पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजमध्ये 'पिनाका' विस्तारित लांब पल्ल्याच्या रॉकेटची पहिली प्रूफ ट्रायल यशस्वी झाली. या चाचणीत एकूण २४ रॉकेट्स डागण्यात आले आणि त्यांच्या अचूकता, सातत्य तसेच संहारक शक्तीची कसून परीक्षा घेण्यात आली. या यशामुळे भारतीय लष्कराची रॉकेट तोफखाना क्षमता आणखी भक्कम झाली असून, देशाच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळाली आहे..या महत्त्वाच्या चाचणीसाठी भारतीय लष्करातील वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित कंपनीचे तज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञ उपस्थित होते. चाचणीच्या निकालांवरून सर्वांना समाधान व्यक्त करण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ही परीक्षा रणांगणासारख्या वास्तविक परिस्थितीत घेण्यात आली. वेगवेगळ्या अंतरांवर आणि विविध हवामान परिस्थितींमध्ये रॉकेट्स डागून त्यांची विश्वासार्हता तपासण्यात आली. प्रत्येक रॉकेटने अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी केल्याने संपूर्ण चाचणी यशस्वी ठरली..रॉकेट्सच्या दोन उत्पादन संचांची पहिली चाचणी पूर्ण'सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड' (सोलर ग्रुप) या कंपनीने 'पिनाका' विस्तारित पल्ल्याच्या रॉकेट्सच्या दोन उत्पादन संचांची पहिली चाचणी पूर्ण केली आहे. या यशस्वी परीक्षेमुळे भारताच्या स्वदेशी संरक्षण उत्पादन क्षमतांना नवी दिशा मिळाली आहे. कंपनीने स्पष्ट केले की, प्रत्यक्ष युद्धक्षेत्रासारख्या कठीण परिस्थितीत रॉकेट्सची कामगिरी तपासण्यासाठी हा सराव घेण्यात आला होता. २४ रॉकेट्स डागण्यात येऊन त्यांच्या प्रत्येक पैलूची बारकाईने तपासणी करण्यात आली..देशातील प्रमुख केंद्र मानले जातेपोखरण फील्ड फायरिंग रेंज हे ठिकाण प्रगत शस्त्रप्रणालींच्या चाचणीसाठी देशातील प्रमुख केंद्र मानले जाते. धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असलेल्या या रेंजमध्ये ही चाचणी घेण्यात आल्याने संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांना विशेष समाधान मिळाले आहे. .भारतीय लष्कराच्या रॉकेट तोफखाना दलासाठी ही घटना अत्यंत अभिमानास्पद ठरली आहे. यामुळे भविष्यातील युद्धतंत्रज्ञानात भारताची भूमिका अधिक मजबूत होणार आहे.