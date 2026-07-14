Hormuz Strait Attack : होर्मुझमध्ये भारतीयाच्या मृत्यूनंतर भारताची कठोर भूमिका; इराणी अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावलं

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत झालेल्या हल्ल्यात एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाल्यानंतर भारताने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी इराणी राजदूतांसह अनेक इराणी राजनैतिक अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावले. मात्र, या बैठकीत नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. या हल्ल्यात एका भारतीयाचा मृत्यू झाला असून सहा भारतीय नागरिक जखमी झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे..व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांचा मुद्दा चर्चेतहोर्मुझच्या सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांवर अलीकडे झालेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्रालयाने इराणचे उप-मिशन प्रमुख मोहम्मद जवाद होसेनी यांच्यासह इतर राजनैतिक अधिकाऱ्यांना पाचारण केले. या बैठकीत या घटनांबाबत चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे..यूएईचा हल्ल्याबाबत निषेधसंयुक्त अरब अमिरातीने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत दोन तेलवाहू जहाजांवर कथित इराणी क्षेपणास्त्रांनी हल्ला झाल्याचा दावा केला आहे. यूएईच्या माहितीनुसार, या हल्ल्यात एका भारतीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला असून आणखी आठ जण जखमी झाले आहेत. त्यापैकी चौघांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. जखमींमध्ये सहा भारतीय आणि दोन युक्रेनियन नागरिकांचा समावेश असल्याचे यूएईच्या संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले.यूएईच्या संरक्षण मंत्रालयाने या घटनेचा तीव्र निषेध करत हा हल्ला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. तसेच अशा घटना या प्रदेशातील सुरक्षा आणि स्थैर्यासाठी स्पष्ट धोका निर्माण करणाऱ्या असल्याचेही मंत्रालयाने नमूद केले..Strait of Hormuz: 'होर्मुझ सामुद्रधुनी'वरून इराणमध्येच पडले दोन गट; लष्कर आणि सरकारमध्ये बिनसलं, जगावर पुन्हा इंधन संकटाचं सावट.ओमानजवळील जहाजावरील हल्ल्याचा भारताकडून निषेधओमानच्या किनाऱ्याजवळ सायप्रसचा ध्वज असलेल्या 'जीएफएस गॅलेक्सी' या व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्याचाही भारताने रविवारी निषेध नोंदवला. या जहाजावर एकूण ११ भारतीय कर्मचारी होते. त्यापैकी १० जणांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली असून एक भारतीय नागरिक अद्याप बेपत्ता असल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे. मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात या हल्ल्याचा निषेध करत बेपत्ता भारतीयाचा शोध सुरू असल्याचे म्हटले आहे..वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे आवाहनपश्चिम आशियात इराण आणि अमेरिका यांच्यात वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने परिस्थिती तातडीने निवळण्याचे आवाहन केले आहे. व्यापारी जहाजे आणि नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्याच्या घटना थांबल्या पाहिजेत, अशी भूमिका भारताने मांडली आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडच्या माहितीनुसार, इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जात असताना 'जीएफएस गॅलेक्सी' या कंटेनर जहाजावर हल्ला केला होता.अमेरिका-इराण तणाव अधिक तीव्रअमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणविरोधात "अत्यंत कठोर कारवाई" सुरू असल्याचे म्हटले आहे. दोन्ही देशांतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने सलग तिसऱ्या रात्रीही हल्ले केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना इराणचे परराष्ट्र मंत्री यांनी तेहरान होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा संरक्षक राहील, असे स्पष्ट केले आहे..Donald Trump: ''होर्मुझ' आता आम्ही चालवणार'', डोनाल्ड ट्रम्प यांचं विधान, अनेक देशांकडून टोल वसुली करण्याचा मनोदय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.