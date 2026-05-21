मान्सूनच्या वाऱ्यांनी जोडलंय भारत-टांझानिया नातं, एका भारतीय व्यापाऱ्याने घडवला इतिहास

टांझानिया आणि भारत यांच्यातले संबंध मान्सूनच्या येण्या-जाण्याने जोडले गेलेत असं सांगितलं तर विश्वास बसणार नाही. नैऋत्य मान्सून फक्त पाऊसच नाही तर या दोन देशांमध्ये असलेल्या अनेक शतकांचा इतिहासही घेऊन येतो. गुजरातच्या कच्छ, काठियावाड या बंदरांमधून निघणारी व्यापारी जहाजं मान्सूनच्या वाऱ्यासोबत थेट झांजिबारच्या किनारपट्टीला पोहोचायची. तिथून परत येताना याच वाऱ्याच्या प्रवासाहोबत मायदेशी यायचे. दोन्ही देशांना जोडणारा नैसर्गिक मार्ग हिंदी महासागरातून यायचा. Tanzania and India A Bond Built By Monsoon Winds.एका कच्छच्या व्यापाऱ्याने घडवला इतिहासभारत - टांझानियाचे संबंध थोडेथोडके नाही तर २ हजार वर्षे जुने आहेत. इसवी सन पहिल्या शतकापासून भारतीय व्यापाऱ्यांचे झांजिबारशी संबंध होते.अलिकडे १९व्या शतकात कच्छमधले व्यापारी जयराम सेवजी यांनी इतिहास बदलण्याची कामगिरी केली. कच्छमधले जयराम सेवजी हे ओमानच्या सुलतान सय्यद सईद यांचे विश्वासू सल्लागार होते. सेवजी यांच्या सल्ल्यानंतरच सुलतानीने १८४०ला आपली राजधानी झांझिबारला हलवली. त्याआधी राजधानी मस्कतला होती..भारत - इथिओपिया : २ हजार वर्षांचे संबंध; अडुलिस बंदर, नेहरूंची साथ ते मोदींचा गौरव.एका भारतीय व्यापाऱ्याने आफ्रिकेतल्या एका सुलतानाला राजधानी बदलायला लावली आणि झांझिबारच्या इतिहासाला नवं वळण लागलं. टांझानियाच्या इतिहासात कदाचित जयराम सेवजी यांचं नाव दिसणार नाही पण त्याचं अस्तित्व मात्र आहे..झांझिबार राजधानी होताच कच्छ आणि सौराष्ट्रमधून व्यापाऱ्यांचं मोठं स्थलांतर सुरू झालं. या व्यापाऱ्यांमध्ये हिंदू बाटिया, लोहाणा, मुस्लीम खोजा, बोहरा, मेमण या समाजातील व्यापाऱ्यांचा समावेश होता. भारतातून झांझिबारमध्ये गेल्यानंतर या लोकांनी व्यापार केला. मशिदी बांधल्या आणि मंदिरेही उभारली. त्या काळात भारतीय रुपया हे झांझिबारचं अधिकृत चलन होतं. तर स्वाहिली भाषेत आजही गुजरातीतून आलेले अनेक शब्द दिसून येतात..गांधीजींचा झांझिबारमध्ये मुक्कामदक्षिण आफ्रिकेत महात्मा गांधी प्रवास करत असताना झांझिबार आणि दार एस सलामला वास्तव्य केलं होतं. त्यावेळी भारतीय समाज इथं कुठे आणि किती काळ राहतोय, काय करतोय, कसा संघर्ष करतोय हे त्यांनी पाहिलं होतं. झांझिबारच्या स्टोन टाऊनमध्ये तेव्हाच्या भारतीय इमारती दिसतात. वास्तुकलेच्या रुपात जणून संग्रहालयच आहे..१९६१मध्ये टांझानिया स्वतंत्र झाला. पहिले राष्ट्राध्यक्ष ज्युलियस न्येरेरे होते. लोक त्यांना प्रेमाने म्वालिमू म्हणजेच शिक्षक म्हणायचे. न्येरेरे आणि नेहरू यांच्यात एक वैचारिक साम्य होतं. वसाहतवादाचा तिरस्कार, समाजवादावरचा विश्वास आणि जागतिक दक्षिणेच्या एकजुटीची ओढ दोघांनाही होते.अलिप्ततावादी चळवळीचे ते भक्कम आधारस्तंभ होते..न्येरेरे यांनी उजामा अर्थात कौटुंबिक बंधाचा समाजवाद अशी संकल्पना मांडली. या संकल्पनेची प्रेरणा महात्मा गांधींच्या ग्रामस्वराज्यमधून मिळाली होती. याच न्येरेरे यांना पुढे गांधी शांतता पुरस्कार आणि नेहरू आंतरराष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कारसुद्धा दिला गेला. जेएनयू विद्यापीठानं मानद डॉक्टरेट देऊन गौरवलं होतं. दोन देशांच्या, व्यक्तींच्या वैचारिक नातेसंबंधांवर यातून शिक्कामोर्तब केलं होतं..समाजवादाची किंमत१९६७मध्ये न्येरेरे यांनी काही मोठे निर्णय घेतले. राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाचा मोठा फटका भारतीय व्यापाऱ्यांना बसला. स्वातंत्र्य काळात टांझानियात १ लाख १० हजार भारतीय होते. पण राष्ट्रीयकरण होताच अर्ध्याहून अधिक कॅनडा आणि ब्रिटनला स्थलांतरीत झाले. तर जे मागे राहिले त्यांनी स्वाहिली शिकून टांझानियाचं नागरिकत्व घेतलं..न्येरेरे यांनीही आपलं धोरण काही बाबतींमध्ये चुकल्याचं मान्य केलं होतं. पण आयुष्यभर त्यांनी कोणात भेदभाव केला नाही, जातीय हिंसा टाळली. आफ्रिकेत ज्या ठिकाणी मोजक्या देशात वंशभेदातून दंगली झाल्या नाहीत त्यात टांझानियाचा समावेश होतो..झांझिबारमध्ये IITचा कॅम्पसभारताचे परराष्ट्र मंत्री २०२३मध्ये टांझानियात गेले होते. तेव्हा झालेला करार इतिहासात नोंदवला जाईल. भारतातल्या आयआयटी मद्रासचा पहिला परदेशातील कॅम्पस झांझिबारमध्ये उघडला जाणार आहे. याआधी कोणत्याच आयआयटीने भारताबाहेर असा प्रयोग केला नव्हता. जिथं कच्छच्या व्यापाऱ्यांनी शतकांपूर्वी नव्या संबंधांना सुरुवात केली होती तिथंच हा पहिला प्रयोग होत आहे. फक्त टांझानियाच्या विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे तर पूर्व आफ्रिकेसाठी याचा फायदा होणार आहे. डेटा सायन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे अभ्यासक्रम सुरू होणार आहेत. केनिया, युगांडा, रवांडा यांच्यासाठी झांझिबार तंत्रशिक्षणाचं केंद्र यामुळे होणार आहे..टांझानियात भारतीय वंशाचे जवळपास ५५ ते ६० हजार लोक वास्तव्यास आहेत. भारत हा टांझानियाचा दुसरा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे. टांझानियातून भारत लवंग, काजू, सोनं, मौल्यवान दगड यांची आयात करतो. तर भारतातून टांझानियात औषधं, वाहनं, यंत्रसामग्री यांची निर्यात होतो. कोरोनाकाळात भारतानं कोव्हिड लसही दिली होती..भारताच्या आंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सवात २०२४मध्ये टांझानियाला भागीदार देश म्हणून मान मिळाला होता. नौदलाच्या संयुक्त सरावातही समुद्री सुरक्षेचं सहकार्य वाढतंय. झांझिबारच्या आकाशात आयआयटीचा ध्वज फडकवण्याची तयारी आता होत आहे. मान्सूनच्या वाऱ्यासोबत सुरू झालेला प्रवास डिजिटल युगात पोहोचलाय..