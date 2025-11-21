Tejas Fighter Jet Crash: एअर शोमध्ये मोठा अपघात! भारताचे तेजस लढाऊ विमान कोसळले; थरारक व्हिडिओ व्हायरल

दुबई एअर शोमध्ये एक मोठा अपघात झाला आहे. एका विमानाला अपघात झाला आहे. शुक्रवारी दुबई एअर शोमध्ये प्रात्यक्षिक उड्डाणादरम्यान तेजस विमान कोसळले. विमान गर्दीसाठी प्रात्यक्षिक उड्डाण करत असताना हा अपघात झाला. पायलट बाहेर पडला की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. याचा थरारक व्हिडिओ समोर आला आहे. .स्थानिक वेळेनुसार दुपारी २:१० वाजता ही घटना घडली, जेव्हा हजारो प्रेक्षक विमानाचे हवाई कौशल्य पाहत होते. हवेत उड्डाण करत असताना, पायलटचे अचानक स्वदेशी बनावटीच्या एलसीए तेजस लढाऊ विमानावरील नियंत्रण सुटले आणि ते जमिनीवर कोसळले. या अपघातानंतर दुबई एअर शो तात्पुरते स्थगित करण्यात आला आहे..हरिहरेश्वर मंदिरात रक्तरंजित थरार! आईने पोटच्या मुलीवर केला धारदार शस्त्राने वार; स्वतःला संपवून घेण्याचाही प्रयत्न.व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की तेजस लढाऊ विमान अचानक खाली येते आणि स्वतःवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. तेजस लढाऊ विमान कोसळण्याची ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी २०२४ मध्ये जैसलमेरमध्येही तेजस क्रॅश झाला होता. दुबई एअर शोमध्ये भारताने अनेक लढाऊ विमाने देखील प्रदर्शित केली. ज्यात तेजस लढाऊ विमानांचा समावेश होता. .या अपघातामुळे तेजस लढाऊ विमानाच्या भारताच्या आशांना धक्का बसला आहे, कारण भारत हे लढाऊ विमान निर्यात करण्याचा प्रयत्न देखील करत आहे. हे भारतीय संरक्षण कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने बनवले आहे. घटना घडताच आपत्कालीन पथके घटनास्थळी पोहोचली. त्यांनी गर्दी हटवली. ज्यात मोठ्या संख्येने मुले होती. ज्यांना मागे ढकलण्यात आले..Uttarakhand: उत्तराखंडची मोठी कामगिरी, खनन सुधारणांमध्ये देशात अव्वल, केंद्राकडून १०० कोटींचा प्रोत्साहन निधी.संरक्षण सूत्रांचे म्हणणे आहे की, दुबई एअर शो दरम्यान भारतीय हवाई दलाचे तेजस विमान कोसळले आहे. पायलटची प्रकृती निश्चित केली जात आहे. तर दुसरीकडे काल दुबई एअर शो संदर्भात एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. ज्यामध्ये तेजस एमके१ मध्ये तेल गळती झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. पीआयबी फॅक्ट चेकने हा दावा खोडून काढला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.