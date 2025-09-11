Terrorist Module Exposed: मोठ्या दहशतवादी मॉड्यूलचा पर्दाफाश; पाच राज्यांमध्ये छापे अन् पाच संशयित दहशतवाद्यांनाही अटक!

Raids Conducted Across Five States: दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने केंद्रीय यंत्रणांच्या सहकार्याने एका मोठ्या दहशतवादी मॉड्यूलचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईअंतर्गत दिल्ली, मुंबई आणि झारखंडसह पाच राज्यांमध्ये छापेमारी सुरू आहे. ज्यामध्ये आतापर्यंत एकूण पाच संशयित दहशतवाद्यांना अटक करण्यात यश आले आहे.
मूळचे मुंबईचे असणाऱ्या सुफियान आणि आफताब नावाच्या दोन संशयित दहशतवाद्यांना दिल्लीमधून अटक करण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने या दोघांच्या मुंबईत लपण्याच्या ठिकाणांवरही छापे टाकले आहेत. एवढंच नाहीतर पोलिसांनी त्यांच्याकडून शस्त्रे आणि आयईडी बनवण्याचे साहित्यही जप्त केलं आहे.
याशिवाय झारखंडमधील रांची येथून अशर दानिशला अटक करण्यात यश आलं आहे. त्याच्याही लपण्याच्या ठिकाणावरून हानीकारक रसायनं आणि आयईडी बनवण्याचे साहित्य हस्तगत करण्यात आलं आहे.
याचबरोबर , दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेल, झारखंड दहशतवाद विरोधी पथक आणि रांची पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत इस्लामिक स्टेटच्या दोन संशयित दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. बोकारो येथील रहिवासी असलेल्या मुख्य आरोपी अशर दानिशला बुधवारीच रांची येथून अटक करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
तर दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने इस्लामिक स्टेट संबंधित मॉड्यूलशी संबंधित एका गुन्ह्यात तो हवा होता. सर्व पथकांनी एकाच वेळी केलेल्या समन्वित कारवाईत आफताब नावाच्या आणखी एका संशयिताला दिल्लीमधूनच अटक करण्यात आली. तर प्राप्त माहितीनुसार वेगवेगळ्या राज्यांमधून किमान आठ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि संयुक्त पथक त्यांच्या भूमिकेची चौकशी करत आहे.
