India In Space : भारतीयांना अंतराळ क्षेत्रात मोठी संधी : नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली : अंतराळ क्षेत्रात भारतीय तरुणांसाठी मोठी संधी निर्माण होत असून भारताचा अंतराळ प्रवाशांचा समूह तयार करण्यात येत असल्याची घोषणा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय अवकाश दिनाच्या निमित्ताने बोलताना केली. .आपल्या सरकारने घडवून आणलेल्या सुधारणांमुळे तरुणाई, खासगी क्षेत्र आणि स्टार्टअप्सना नवी क्षितिजे शोधण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे. अंतराळ क्षेत्रात धोरणात्मक बाबतीतही कधीही कोणताही अंतिम टप्पा असू नये. अंतराळ क्षेत्रात खासगी क्षेत्राला परवानगी दिल्याने देशात अंतराळ तंत्रज्ञानात ३५० हून अधिक स्टार्टअप्स नवनिर्मितीची इंजिने बनली आहेत..खासगी क्षेत्राने बनविलेल्या पहिल्या पीएसएलव्ही रॉकेटचेही लवकरच प्रक्षेपण केले जाईल. मानवतेच्या उज्ज्वल भविष्याशी संबंधित रहस्यांवरील पडदा उठविण्यासाठी वैज्ञानिकांनी सखोल अंतराळ तपासाची मोहीम आखावी, असे आवाहन त्यांनी केले..तीन दिवसांपूर्वीच आपली ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्लांशी चर्चा झाली. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर तिरंगा फडकवून प्रत्येक भारतीयाच्या मनात अभिमान जागवला. तिरंगा फडकविण्याचा तो क्षण शब्दातीत आहे. शुभांशू यांच्याशी झालेल्या चर्चेत आपण नव्या भारतातील तरुणांच्या असीम मनोबल आणि अनंत स्वप्नांना पाहिले आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.