देश

India In Space : भारतीयांना अंतराळ क्षेत्रात मोठी संधी : नरेंद्र मोदी

PM Modi : राष्ट्रीय अवकाश दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय अंतराळ प्रवासी गट तयार होत असल्याची घोषणा करत, देशातील तरुण, स्टार्टअप्स आणि खासगी क्षेत्राला अंतराळ स्वप्नांची नवचेतना दिली.
India In Space
India In SpaceSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : अंतराळ क्षेत्रात भारतीय तरुणांसाठी मोठी संधी निर्माण होत असून भारताचा अंतराळ प्रवाशांचा समूह तयार करण्यात येत असल्याची घोषणा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  राष्ट्रीय अवकाश दिनाच्या निमित्ताने बोलताना केली. 

Loading content, please wait...
India
Narendra Modi
Technology
Space Station

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com