Selfie death: सेल्फीमुळे मृत्यू होणाऱ्यांच्या संख्येत भारत जगात अव्वल; २७१ बळी, इतर देशांमध्ये काय परिस्थिती?

नवी दिल्ली: इन्स्टाग्राम रील्स आणि शॉर्ट्सच्या जमान्यात सेल्फी हा प्रकार केवळ 'लाईक्स'पुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सेल्फीच्या हव्यासाची अनेकांना मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. ‘द बार्बर लॉ फर्म’ने (The Barber Law Firm) केलेल्या एका नवीन अभ्यासात जगभरातील सेल्फीसाठी सर्वात धोकादायक असलेली ठिकाणे समोर आली आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, सेल्फीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये भारत जागतिक स्तरावर अव्वल आहे..मार्च २०१४ ते मे २०२५ पर्यंतच्या घटनांचा या संशोधनात अभ्यास करण्यात आला, ज्यात जगभरातील अशा बातम्यांचे विश्लेषण केले गेले, जिथे सेल्फी काढण्याच्या प्रयत्नांमुळे थेट दुखापत किंवा मृत्यू झाला. जगभरातील सेल्फी-संबंधित एकूण बळींपैकी ४२.१% बळी एकट्या भारतात नोंदवले गेले. भारतात नोंदवलेल्या २७१ घटनांपैकी २१४ घटनांमध्ये मृत्यू झाला, तर ५७ जण जखमी झाले..तज्ज्ञांच्या मतानुसार, भारताची मोठी लोकसंख्या, सोशल मीडियाचा मोठा वापर आणि रेल्वे रुळ, कड्या किंवा उंच इमारतींसारख्या धोकादायक ठिकाणी सहज पोहोचणं शक्य असल्यामुळे ही आकडेवारी समोर आली आहे. या यादीत सेल्फीचे ४५ बळी ठरलेला (३७ मृत्यू, ८ जखमी) अमेरिका दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर १९ बळी ठरलेला (१८ मृत्यू, १ जखमी) रशिया तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पाकिस्तान १६ मृत्यूंमुळे चौथ्या स्थानावर आहे आणि ऑस्ट्रेलियात १३ मृत्यू, २ जखमी झाले आहेत. हा देश पाचव्या स्थानावर आहे..जगभरात सेल्फीमुळे झालेल्या मृत्यूंमध्ये सर्वात सामान्य कारण खाली पडणे हे आहे, ज्यातून जवळपास अर्ध्याहून अधिक बळी गेले आहेत. गच्चीपासून ते खडकाळ कड्यांपर्यंत, धोकादायक ठिकाणी सेल्फी घेण्याचा मोह घातक ठरत आहे.‘द बार्बर लॉ फर्म’चे संस्थापक आणि प्रिन्सिपल ॲटर्नी क्रिस बार्बर म्हणाले, “आमचे संशोधन एका प्रवृत्तीकडे लक्ष वेधते, जिथे सोशल मीडियावरील व्हॅलिडेशनच्या शोधात अक्षरशः लोकांचे जीव जात आहेत. एका परफेक्ट फोटोसाठी एवढा धोका पत्कारणं योग्य नाही.”.१० सर्वात धोकादायक देश:भारत - २७१ प्रकरणेयुनायटेड स्टेट्स - ४५ प्रकरणेरशिया - १९ प्रकरणेपाकिस्तान - १६ प्रकरणेऑस्ट्रेलिया - १५ प्रकरणेइंडोनेशिया - १४ प्रकरणेकेनिया - १३ प्रकरणेयुनायटेड किंगडम - १३ प्रकरणेस्पेन - १३ प्रकरणेब्राझील - १३ प्रकरणेसोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल व्हिज्युअल्सची क्रेझ वाढत असल्यामुळे, ‘अॅडव्हेंचरस’ किंवा ‘डेअरिंग’ सेल्फी घेण्याच्या दबावामुळे लोक निष्काळजीपणाच्या टोकावर जात असल्याचा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत.बार्बर यांनी शेवटी सांगितले, “स्वतःला धोक्यात न टाकता सुंदर क्षण टिपण्यासाठी नेहमीच सुरक्षित पर्याय उपलब्ध असतात. लाईक्स किंवा शेअर्सची कोणतीही संख्या तुमचा जीव धोक्यात घालण्याला योग्य ठरवू शकत नाही,” असे सांगत त्यांनी लोकांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.