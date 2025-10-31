Chabahar Port : "दहशतवाद पसरवू नका!" पाकिस्तानला भारताचे खडे बोल; अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वाला पाठिंबा जाहीर

नवी दिली : रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावरून भारत आणि अमेरिकेदरम्यान निर्माण झालेला आर्थिक तणाव निवळण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिकेने इराणमधील चाबहार बंदरावर लादलेल्या निर्बंधांमध्ये सहा महिन्यांची सूट दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे आज ही माहिती देण्यात आली. यासोबतच, पाकिस्तान- अफगाणिस्तानमधील स्फोटक परिस्थितीवर भाष्य करताना भारताने सीमेपलीकडून दहशतवाद पसरविल्याबद्दल पाकिस्तानला खडेबोल सुनावले असून अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वाला पाठिंबाही जाहीर केला आहे..परराष्ट्र मंत्रालयाच्या साप्ताहिक वार्तालापामध्ये प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी चाबहार बंदर, पाकिस्तान- अफगाणिस्तान तणाव तसेच बांगलादेशमधील आगामी निवडणुकांसह विविध मुद्द्यांवर भारताची भूमिका मांडली. अमेरिकेने चाबहार बंदरावरील निर्बंधांमध्ये सहा महिन्यांची सवलत दिली असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वीच ही सवलत अमेरिकेने जाहीर केली आहे. इराणमधील चाबहार बंदर हे भारतासाठी व्यूहतंत्रात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे असून या बंदराचा विस्तार आणि संचालन भारताकडून होत असल्याने अमेरिकी प्रतिबंधातून मिळालेली सवलत ही मोठा दिलासा मानला जाते. अमेरिकेशी व्यापार करारावर वाटाघाटी सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..अफगाणिस्तानचे समर्थनपाकिस्तान – अफगाणिस्तान वादावर बोलताना प्रवक्ते जयस्वाल यांनी अफगाणिस्तानचे जोरदार समर्थन केले. ‘अफगाणिस्तानने आपल्या भूभागावर सार्वभौमत्वाचा दावा केल्यामुळे पाकिस्तानचा थयथयाट सुरू आहे. सीमेपलीकडून दहशतवाद पसरविण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, असे पाकिस्तानला वाटते. मात्र, शेजाऱ्यांना ते मान्य नाही. भारत अफगाणिस्तानचे सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि स्वातंत्र्यासाठी कटिबद्ध आहे,’ अशा शब्दांत प्रवक्ते जयस्वाल यांनी अफगाणिस्तानचे समर्थन करताना पाकिस्तानला खडे बोल सुनावले..दुर्मीळ खनिजांबाबत परवानगीअमेरिका आणि चीनदरम्यानच्या व्यापार करारावर भाष्य करण्याचे टाळताना प्रवक्ते जयस्वाल यांनी चीनकडून भारतातील काही कंपन्यांना दुर्मिळ अर्थ खनिजे आयात करण्यासाठी परवाने मिळाले असल्याचे स्पष्ट केले. सूत्रांच्या माहितीनुसार चार कंपन्यांना ही परवानगी मिळाली आहे. बांगलादेशमधील आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पदच्युत माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाच्या सहभागाबद्दल साशंकता व्यक्त होत असताना या निवडणुकांवर भारताची भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी या निवडणुका सर्वसमावेशक असाव्यात असा सूचक इशारा दिला..झाकिर नाईकवरून सुनावलेजयस्वाल म्हणाले की, ‘‘बांगलादेशातील निवडणुका पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक असाव्यात ही भारताची अपेक्षा आहे.’’ पाकिस्तानचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी ‘जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी’चे प्रमुख साहीर शमशाद मिर्झा यांच्या ताज्या बांगलादेश भेटीदरम्यान हंगामी सरकारचे प्रमुख मोहंमद युनूस यांनी ईशान्य भारताचा समावेश असलेला वादग्रस्त नकाशा भेट दिल्यावरून निर्माण झालेल्या वादावरही त्यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले की ‘‘बांगलादेशने यावर आधीच स्पष्टीकरण दिले आहे.’’ मात्र, वादग्रस्त इस्लामी प्रवचनकार झाकिर नाईक याला दिलेल्या निमंत्रणावरून बांगलादेशला जयस्वाल यांनी कानपिचक्या दिल्या. झाकिर नाईक हा भारतातून फरार झालेला आणि मोस्ट वाँटेड आहे. भारताच्या त्याच्याबद्दलच्या भावना लक्षात घेतल्या जातील,’’ असे त्यांनी सुनावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.