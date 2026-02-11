Narendra Modi: अमेरिकेसोबत मोदींचा आणखी एक करार? राफेलपेक्षा दुप्पट महाग विमानांची खरेदी

Submarine Hunters Deal With America: अमेरिकेसोबत ट्रेड डीलनंतर नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमधील नातं आणखी घट्ट होत असल्याचं दिसून येतंय. दोन्ही देशांमधील व्यापारी करार वाढण्याची शक्यता आहे. त्यातच आता भारताने आपल्या नौदलासाठी अमेरिकेकडून सहा अतिरिक्त बोईंग खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे..भारत अमेरिकेकडून पी-८ आय टोही विमान खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने संरक्षण मंत्रालयाच्या सुत्रांच्या हवाल्याने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. त्यात म्हटलंय की, संरक्षण मंत्रालयाच्या खरेदी मंडळाने १६ जानेवारी रोजी विमान खरेदीला मंजुरी दिली. आता १२ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या संरक्षण परिषदेच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होईल. त्यानंतर कॅबिनेट बैठकीत अंतिम मंजुरी मिळेल..पावसाच्या सरी, फुललेला पिसारा आणि प्रेमाची हाक; लांडोरला भुरळ घालण्यासाठी मोर काय काय करतो?.ही खरेदी अमेरिकेसोबत आंतर सरकारी करारांतर्गत होईल. अशाच पद्धतीने भारताने फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमानं खरेदी केले होते. २०२० मध्ये खरेदीसंदर्भातल्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले होते. त्यात भारतात ऑफसेट गुंतवणूक, टेक्नॉलॉजी ट्रान्स्फर, जॉईंट प्रॉडक्शन असे मुद्दे बाजूला केले गेले..Beed News: पोलीस होण्याचं स्वप्न अपूर्णच राहिलं! १६०० मीटर धावण्यात भोवळ आली अन्...; भरती मैदानातच तरुणावर काळाचा घाला.पी-८ आय विमान एक मल्टी रोल लाँग रेंज मॅरिटाईम रेकॉन्सेस अँटी सबमरीन विमान आहे. हे जगातलं सगळ्यात प्रगत आणि सागरी टोही विमान आहे. चीनकडेही अशी विमानं आहेत. भारतीय नौदलाकडे अशी १२ विमानं आहेत. त्यात आणखी सहा विमानांची भर पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.