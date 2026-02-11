देश

Narendra Modi: अमेरिकेसोबत मोदींचा आणखी एक करार? राफेलपेक्षा दुप्पट महाग विमानांची खरेदी

India Set to Bolster Navy with 6 Additional Boeing P-8I 'Submarine Hunter' Aircraft from USA: उद्या होणाऱ्या संरक्षण परिषदेच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होईल. त्यानंतर कॅबिनेट बैठकीत अंतिम मंजुरी मिळेल.
संतोष कानडे
Submarine Hunters Deal With America: अमेरिकेसोबत ट्रेड डीलनंतर नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमधील नातं आणखी घट्ट होत असल्याचं दिसून येतंय. दोन्ही देशांमधील व्यापारी करार वाढण्याची शक्यता आहे. त्यातच आता भारताने आपल्या नौदलासाठी अमेरिकेकडून सहा अतिरिक्त बोईंग खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

