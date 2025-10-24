US Sanctions on Russian Oil : अमेरिकेच्या निर्बंधांचा भारतावर मोठा परिणाम! रशियाकडून तेल खरेदीवर तात्पुरती बंदी, Reliance-Nayara Energy अडचणीत

US Sanctions on Russian Oil : अमेरिकेने रशियातील दोन प्रमुख तेल कंपन्या रोझनेफ्ट आणि लुकोइल यांच्यावर नव्या आणि कठोर निर्बंधांची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे जागतिक तेल व्यापारात खळबळ उडाली असून भारतासाठीही हा मोठा धक्का ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील प्रमुख तेल कंपन्या, विशेषतः रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) आणि सरकारी तेल उपक्रमांनी रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात तात्पुरती थांबवण्याची तयारी सुरू केली आहे..भारतावर थेट परिणामगेल्या दोन वर्षांत भारत रशियाचा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार बनला होता. स्वस्त दरातील रशियन तेलामुळे भारतीय रिफायनरीजना मोठा फायदा झाला होता. परंतु, अमेरिकेच्या या निर्बंधांनंतर हे संपूर्ण समीकरण बदलण्याची शक्यता आहे..रिलायन्स इंडस्ट्रीज, जी रशियन तेलाची सर्वात मोठी आयातदार आहे, तिच्यावर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. जामनगर येथील कंपनीच्या ३५ दशलक्ष टन क्षमतेच्या रिफायनरीत जवळपास अर्धा कच्चा माल रशियन तेलातून पुरवला जातो. कंपनीच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले की, “रशियन तेल आयात पुनरावलोकनाधीन आहे आणि आम्ही सरकारच्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करू.”.नायारा एनर्जीही अडचणीतरिलायन्ससोबतच नायारा एनर्जीलाही या निर्बंधांचा फटका बसणार आहे. गुजरातमधील वादिनार येथील त्यांच्या २० दशलक्ष टन क्षमतेच्या रिफायनरीवर आधीच युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांचा परिणाम होत होता. आता अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे कंपनीची स्थिती आणखी बिकट झाली आहे, कारण तिची मूळ कंपनी रोझनेफ्ट थेट लक्ष्यावर आहे..Piyush Pandey Death : 'अबकी बार, मोदी सरकार' या घोषवाक्याचे जनक पियुष पांडे यांचे निधन; कॅडबरी, फेविकॉल, एशियन पेंट्ससारख्या जाहिरातींना दिलं नवं रूप!.२१ नोव्हेंबरपर्यंत तेल आयातीची मुभाउद्योग सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारतीय कंपन्यांना २१ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत रशियाकडून तेल आयात करण्याची मुभा आहे. त्यानंतर ही बंदी पूर्णपणे लागू होईल. या वेळी निर्बंध अधिक कठोर असून ते किंमत मर्यादेपुरते मर्यादित नसून थेट कंपन्यांवर लागू आहेत. म्हणजेच या तारखेनंतर आयात होणारे तेल 'दूषित तेल' म्हणून ओळखले जाईल, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बँकिंग आणि विमा व्यवहारांवर थेट परिणाम होईल..भारतासाठी आर्थिक आव्हानभारताच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीपैकी सुमारे ३६ टक्के तेल रशियामधून येते, त्यापैकी ६० टक्के रोझनेफ्ट आणि लुकोइलकडून मिळते. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC)च्या अधिकाऱ्यांच्या मते, “पश्चिम आशिया, आफ्रिका किंवा अमेरिकेकडून पर्यायी पुरवठा मिळवता येईल, परंतु त्यामुळे किंमती आणि प्रीमियम वाढतील, ज्याचा थेट परिणाम रिफायनिंग मार्जिनवर होईल.” निर्बंध जाहीर होताच ब्रेंट क्रूडच्या किमती तब्बल ५ टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल ६५.५० डॉलरपर्यंत पोहोचल्या..अमेरिका-रशिया संघर्ष आणि भारताची भूमिकायुक्रेन युद्धानंतर रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेने भारतासारख्या देशांना रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं की, “रशियावर आर्थिक दबाव ठेवण्यासाठी जागतिक सहकार्य आवश्यक आहे.” तर, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी प्रत्युत्तर दिलं की, “ऊर्जाक्षेत्रात हस्तक्षेप केल्याने जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण होईल आणि सर्व देशांना त्याची किंमत मोजावी लागेल.”.भारताचं तेल बिल वाढणाररशियाकडून सवलतीच्या दराने मिळणारा तेलपुरवठा थांबल्यास भारताचं वार्षिक तेल आयात बिल ४ ते ५ अब्ज डॉलर्सने वाढू शकतं. रेटिंग एजन्सी ICRA च्या अंदाजानुसार, बाजारभावाने तेल खरेदी केल्यास आयात खर्चात सुमारे २ टक्क्यांची वाढ होईल. याचा परिणाम केवळ पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवरच नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होईल..भारताची 'ऊर्जा चाचणी' सुरूअमेरिका आणि रशिया यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभा आहे. सरकार आणि तेल कंपन्यांच्या धोरणांची आता खरी 'ऊर्जा चाचणी' होणार आहे, जिथे ऊर्जा सुरक्षा, जागतिक दबाव, आणि आर्थिक संतुलन या तीन निकषांवर भारताची कसोटी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.