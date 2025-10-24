देश

US Sanctions on Russian Oil : अमेरिकेच्या निर्बंधांचा भारतावर मोठा परिणाम! रशियाकडून तेल खरेदीवर तात्पुरती बंदी, Reliance-Nayara Energy अडचणीत

America imposes strict sanctions on Russian oil companies : अमेरिकेने रशियन तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादल्यामुळे भारताने रशियन तेल आयात थांबवली आहे. याचा थेट परिणाम रिलायन्स आणि नायरा एनर्जीवर होत असून तेलाचे दर वाढण्याची शक्यता आहे.
US Sanctions on Russian Oil

US Sanctions on Russian Oil

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

US Sanctions on Russian Oil : अमेरिकेने रशियातील दोन प्रमुख तेल कंपन्या रोझनेफ्ट आणि लुकोइल यांच्यावर नव्या आणि कठोर निर्बंधांची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे जागतिक तेल व्यापारात खळबळ उडाली असून भारतासाठीही हा मोठा धक्का ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील प्रमुख तेल कंपन्या, विशेषतः रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) आणि सरकारी तेल उपक्रमांनी रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात तात्पुरती थांबवण्याची तयारी सुरू केली आहे.

Loading content, please wait...
Donald Trump
america
oil rate
Russia
Oil
Oil India Limited

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com