India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम टप्प्यात; ट्रम्प यांच्या 'टॅरिफ'वरील निर्णयानंतर निर्मला सीतारामन काय म्हणाल्या?

Nirmala Sitharaman on trade deal: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या भारतासह पाच प्रमुख देशांवरील अतिरिक्त आयात शुल्क (टॅरिफ) लादण्याबाबत सवलत जाहीर केली आहे. ट्रम्प यांच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतिक्षित द्विपक्षीय व्यापार करार पूर्ण होण्याची शक्यता वाढली आहे..रशियाकडून भारत मोठ्या प्रमाणावर इंधन खरेदी करत असल्यामुळे गेल्या काही काळापासून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक व व्यापारी संबंधांमध्ये मोठा तणाव पाहायला मिळत होता. मात्र, रशियाकडून तेल-वायू आयात करणाऱ्या देशांवर दंडात्मक आयात शुल्क आकारले जाणार नाही, या ट्रम्प यांच्या भूमिकेनंतर दोन्ही देशांच्या संबंधांमधील कटुता दूर होत आहे..लग्न ठरलं, होणाऱ्या पत्नीसोबत लॉजवर गेला; एकमेकांच्या सहवासात असतानाच २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; अलिबागमध्ये काय घडलं?.या सकारात्मक घडामोडींवर देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अत्यंत महत्त्वाची प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. जागतिक व्यापार आणि दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय आर्थिक संबंध अधिक बळकट होण्याच्या दृष्टीने या व्यापार कराराला लवकरात लवकर अंतिम रूप दिले जावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्या म्हणाल्या की, नुकतेच भारताच्या वाणिज्य मंत्र्यांनीही या करारावर लवकर स्वाक्षरी होण्याची आशा व्यक्त केली असून दोन्ही देशांचीही तीच इच्छा आहे. सध्या उभय देशांमध्ये सकारात्मक चर्चा सुरू आहे, लवकरच भारत आणि अमेरिका यांच्यात ऐतिहासिक व्यापार करार पूर्णत्वास जाईल, असा ठाम विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला..Indore Urban Conclave 2026: मध्य प्रदेशातील शहरांचा चेहरामोहरा बदलणार, शहरांचा विकास, पाणी व्यवस्थापन अन् आधुनिक नियोजन.दुसऱ्या बाजूला, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनीही या प्रस्तावित कराराच्या प्रगतीबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याला आधीच अंतिम स्वरूप देण्यात आले असून सध्या त्याचा कायदेशीर मसुदा तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. हा मसुदा लवकरच पूर्ण करून प्रतिस्पर्धी देशांपेक्षा भारताला व्यापारात आघाडी मिळवून देण्याच्या उद्देशाने या कराराची त्वरित अंमलबजावणी केली जाईल, असा विश्वास गोयल यांनी व्यक्त केला.