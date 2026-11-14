India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील कधी? करारातील कोणते मुद्दे शिल्लक आहेत? एस. जयशंकर यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार कराराची सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे. हा करार आता अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी दिली आहे. या कराराशी संबंधित बहुतांश मुद्दे यशस्वीरीत्या सोडवण्यात आले असून, आता जे काही थोडेफार विषय शिल्लक आहेत, ते भारतापेक्षा अमेरिकेच्या बाजूने अधिक असल्याचे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले..हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, दोन्ही देशांचा उद्देश असा व्यापार करार करण्याचा आहे जो भारत आणि अमेरिका या दोघांसाठीही फायदेशीर आणि संतुलित असेल. या कराराच्या सद्यस्थितीबद्दल बोलताना एस. जयशंकर म्हणाले की, "आम्ही या चर्चेच्या अंतिम टप्प्यात आहोत, यात कोणतीही लपवाछपवी नाही.''.Thane News: २ तासांचा प्रवास २० मिनिटांत पूर्ण होणार, ठाण्यात नवा पूल उभारणार; एमएमआरडीएचा ९७५.५८ कोटींचा प्लॅन .''या विषयावर माझे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी सतत बोलणे सुरू असते. माझ्या माहितीनुसार, आम्ही बहुतेक मुद्दे सोडवले आहेत आणि आता केवळ काही मोजक्याच गोष्टींवर अंतिम शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे." असं एस. जयशंकर म्हणाले..Air Pollution: उत्तर भारतावर प्रदूषणाची चादर, महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता खालावली; पाहा आजचे AQI.अनेक बाबतीत भारतापेक्षा अमेरिकेच्या बाजूने अधिक बदल झाल्यामुळे हे शिल्लक मुद्दे अमेरिकेच्या बाजूने जास्त आहेत, त्यामुळे हा करार लवकरात लवकर पूर्ण होईल अशी आम्हाला आशा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. .जेव्हा कोणतीही मोठी चर्चा अंतिम टप्प्यात असते, तेव्हा नेमके कोणते मुद्दे प्रलंबित आहेत आणि करार पूर्ण व्हायला किती वेळ लागेल हे जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक जण उत्सुक असतो; मात्र वाटाघाटी करणारे अधिकारी प्रक्रिया सुरू असताना अशा बाबी सार्वजनिक करत नाहीत, असेही जयशंकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.