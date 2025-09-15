Wholesale Inflation India : घाऊक महागाईचा दर वाढला! 4 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली आकडेवारी, सामान्य जनतेला फटका

नवी दिल्ली : किरकोळ महागाईनंतर आता घाऊक महागाई दरातही (Wholesale Inflation India) वाढ झाली आहे. सरकारने १५ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट महिन्यात भारताचा घाऊक महागाई दर (Wholesale Price Inflation WPI)) ०.५२ टक्क्यांवर पोहोचला असून तो मागील चार महिन्यांतील सर्वाधिक स्तर आहे. जुलै महिन्यात WPI - ०.५८ टक्के इतका २५ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर नोंदवला गेला होता..किरकोळ महागाईतही वाढऑगस्ट महिन्यात किरकोळ महागाई दर (CPI) देखील वाढून २.०७ टक्क्यांवर पोहोचला. जुलैमध्ये तो १.६१ टक्के इतका आठ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आला होता..जीएसटी दरकपातीचा परिणामअर्थतज्ज्ञांच्या मते, २२ सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या जीएसटी दरांमधील कपातीमुळे महागाईत आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी परिषदेने दोन-दरांच्या रचनेला मान्यता दिली असून, त्यानुसार ९० टक्के वस्तू कमी कर श्रेणीत आणल्या आहेत..झुपेडियानं लुटलं! फोटोला रिव्ह्यू देताच पैसे मिळणार, स्कीमने गंडवलं; तरुणांसह शिक्षक अन् कर्मचाऱ्यांची कोट्यवधींची फसवणूक.अन्नधान्याच्या किमतीतील बदलऑगस्टमध्ये अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये ०.६९ टक्के घट झाली, तर जुलैमध्ये ही घट १.७६ टक्के इतकी होती. भाज्यांच्या किमतींमध्ये ऑगस्टमध्ये १५.९२ टक्के घट, तर जुलैमध्ये २०.६९ टक्के घट झाली होती..उन्हाळी पिकांचे नुकसान होण्याची भीतीहवामानामुळे मात्र परिस्थिती बदलू शकते. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस झाल्याने उन्हाळी पिकांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. त्यामुळे येत्या काळात अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.