INDIA PAVILION AWARD: जगभरातील दिग्गज कलाकार आणि कलाकृतींच्या उपस्थितीत भारताने आंतरराष्ट्रीय कला क्षेत्रात आपला ठसा उमटवला आहे. इटलीतील प्रतिष्ठित व्हेनिस आर्ट बिएनालेमध्ये भारताला सर्वोत्तम राष्ट्रीय सहभागाचा पुरस्कार मिळाला आहे. भारतीय कला, संस्कृती आणि आधुनिक विचारांची प्रभावी मांडणी या यशामागे महत्त्वाची ठरली. नेमकं भारताच्या पॅव्हेलियनमध्ये काय होतं आणि या पुरस्काराचं महत्त्व काय आहे, जाणून घेऊया..भारताला 'बेस्ट नॅशनल पॅव्हेलियन' पुरस्कारव्हेनिस आर्ट बिएनालेच्या ६१ व्या आवृत्तीत भारताने 'व्हिजिटर्स लायन फॉर बेस्ट नॅशनल पार्टिसिपेशन' हा पुरस्कार पटकावला. हा कला महोत्सव ९ मे ते २२ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत पार पडला. जगभरातील कलाकार, कला समीक्षक, क्युरेटर्स आणि सांस्कृतिक संस्थांचा या महोत्सवात सहभाग असतो..PM Modi Gift to Donald Trump: मोदींनी ट्रम्प यांना दिली राजस्थानची खास भेट; काय आहे गोल्डन पिचवाई चित्रकलेचं वैशिष्ट्य?.व्हेनिस आर्ट बिएनालेकडे कला क्षेत्रातील ऑलिम्पिक म्हणूनही पाहिले जाते. येथे विविध देशांचे कलाकार आपल्या कलाकृतींच्या माध्यमातून देशाची संस्कृती, इतिहास आणि समकालीन विचार जगासमोर मांडतात.केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनीही या यशाचे कौतुक केले. नव्या पिढीतील भारतीय कलाकारांची प्रतिभा आणि देशातील समकालीन कलेची ताकद या पुरस्कारातून जगासमोर आली असल्याचे त्यांनी सांगितले..भारताच्या पॅव्हेलियनमध्ये काय आहे खास?व्हेनिस आर्ट बिएनालेमधील भारताचा सहभाग विशेष महत्त्वाचा आहे. कारण या माध्यमातून भारताची कला आणि संस्कृती केवळ पारंपरिक स्वरूपात न मांडता आधुनिक विचारांशी जोडून सादर केली जाते.भारतीय कलापरंपरा, सांस्कृतिक वारसा आणि आजच्या समाजातील बदल यांचा सुंदर मेळ येथे पाहायला मिळतो. इतिहास, ओळख, सामाजिक वास्तव आणि सांस्कृतिक आठवणी अशा विविध विषयांवर भारतीय कलाकार आपल्या कलाकृतींच्या माध्यमातून भाष्य करतात. त्यामुळे भारताच्या कलाविश्वातील विविधता आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होते..काय आहे व्हेनिस आर्ट बिएनाले?व्हेनिस आर्ट बिएनालेची सुरुवात १८९५ मध्ये झाली. जगातील सर्वात जुन्या आणि प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनांपैकी हे एक आहे. या महोत्सवात विविध देशांचे स्वतंत्र पॅव्हेलियन असतात. त्यातून प्रत्येक देशाला आपली कला, संस्कृती आणि सर्जनशीलता जागतिक स्तरावर सादर करण्याची संधी मिळते.भारताला मिळालेला हा पुरस्कार देशातील कलाकारांसाठी नवी प्रेरणा ठरणार असून, जागतिक कला क्षेत्रात भारताची ओळख अधिक मजबूत करणारा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.