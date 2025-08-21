Shashi Tharoor : सद्य:स्थितीत भारत पहिले पाऊल टाकणार नाही; पाकिस्तानशी शांतता चर्चेबाबत खासदार शशी थरूर यांचे मत

नवी दिल्ली : ‘‘भारत आता स्वत:हून पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकण्यास उत्सुक नाही. कारण सतत विश्वासघात आणि फसवणुकीचाच अनुभव आल्याने भारताने कारवाईतूनच चोख उत्तर दिले,’’ असे काँग्रेस नेते खासदार शशी थरूर यांनी म्हटले आहे. पाकिस्तानने दहशतवाद्यांची पाठराखण करणे थांबवावे आणि संपूर्ण जाळे नष्ट करून जगासमोर प्रामाणिकपणा सिद्ध करावा, असेही थरूर म्हणाले. .माजी राजदूत सुरेंद्रकुमार यांचे पुस्तक ‘विदर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन्स टुडे?’ च्या अनावरणप्रसंगी थरूर बोलत होते. ते म्हणाले, भारताने नेहमीच शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु पाकिस्तानकडून फसवणूक झाली आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा १९५० मध्ये लियाकत अली खान यांच्यासमवेतचा करार, अटलबिहारी वाजपेयी यांचा १९९९ मधील लाहोरला बसने प्रवास, नरेंद्र मोदी यांचा २०१५मधील लाहोर दौरा यासारख्या माध्यमातून भारताने पाकिस्तानशी शांततेसाठी वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला..मात्र या मैत्रीचा पाकिस्तानने गैरफायदा घेतला आणि आडमार्गाने दहशतवाद्यांची घुसखोरी सुरूच ठेवली. पाकिस्तानचा आतापर्यंतचा अनुभव पाहता आता त्यांनीच पहिले पाऊल टाकणे अपेक्षित आहे. त्यांनी दहशतवाद्यांचे जाळे नष्ट करायला हवे आणि जगाला सत्य दाखवायला हवे. परंतु पाकिस्तान दहशतवाद्यांची ठिकाणं का नष्ट करत नसेल किंवा ते गंभीर का नाहीत? असा प्रश्न पडतो..हशतवाद्यांच्या छावण्या कोठे आहेत, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीकडे ५२ व्यक्ती, संघटना आणि ठिकाणांची इंत्यभूत माहिती आहे. पाकिस्तानलादेखील सर्वकाही ठाऊक आहे. या छावण्या बंद करा, दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळा आणि तुम्ही देखील दहशतवाद्यांच्या कारवायाला लगाम घालण्यासाठी गंभीर आहात, हे जगाला कळू द्या. पाकिस्तानने या कुरापती थांबविल्या तर नक्कीच भारतही त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देण्यापासून मागे हटणार नाही. परंतु सध्या भारत पहिले पाऊल टाकणार नाही, हेदेखील तितकेच खरे..ऑनलाइन गेमिंगवर कर बसवाऑनलाइन मनी गेमिंगवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर शशी थरूर यांनी टीका केली आहे. या निर्णयामुळे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग बेकायदा मार्गाने चालेल आणि गुन्हेगारांचे जाळे आणखी मजबूत होईल, अशी भीती व्यक्त केली. थरूर यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करताना म्हटले की, २०१८ मध्ये आपण केंद्र सरकारकडे ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालण्याची मागणी न करता उलट त्यास कायदेशीर रूप देणे, नियामक संस्थेखाली आणणे आणि करआकारणीचे आवाहन केले होते. बंदी घातल्याने केवळ माफियांचा फायदा वाढेल. अशा प्रकारची कारवाई करणाऱ्या अन्य देशांच्या अनुभवातून आपले सरकार काही शिकले नाही याचे दु:ख वाटते. हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवायला हवे होते. जेणेकरून कायदा करण्यापूर्वी गुण-दोषांवर चर्चा झाली असती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.