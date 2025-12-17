देश

India 2025 Highlights: वर्षभरात काय-काय घडलं? कधीही विसरता येणार नाहीत अशा 10 मोठ्या घटना!

Remembering Tragedies of Prayagraj and Pahalgam: २०२५ हे वर्ष अनेक दुर्दैवी घटनांनी गाजलं. तसंच अभिमान वाटाव्या अशा घटनादेखील मावळत्या वर्षात घडल्या आहेत.
Year Ender 2025: मावळतीला निघालेलं २०२५ हे वर्ष अनेक मोठ्या घटनांनी गाजलं. पहलगामचा दहशतवादी हल्ला, त्यानंतर झालेलं ऑपरेशन सिंदूर, प्रयागराजच्या महाकुंभमध्ये झालेली चेंगराचेंगरी आणि अहमदबाद विमान अपघात; या घटनांमुळे असं वर्ष पुन्हा येऊ नये, अशाच भावना आहेत. मात्र काही चांगल्या घटनांनीदेखील हे वर्ष गाजलं.

