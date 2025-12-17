India 2025 Highlights: वर्षभरात काय-काय घडलं? कधीही विसरता येणार नाहीत अशा 10 मोठ्या घटना!

Year Ender 2025: मावळतीला निघालेलं २०२५ हे वर्ष अनेक मोठ्या घटनांनी गाजलं. पहलगामचा दहशतवादी हल्ला, त्यानंतर झालेलं ऑपरेशन सिंदूर, प्रयागराजच्या महाकुंभमध्ये झालेली चेंगराचेंगरी आणि अहमदबाद विमान अपघात; या घटनांमुळे असं वर्ष पुन्हा येऊ नये, अशाच भावना आहेत. मात्र काही चांगल्या घटनांनीदेखील हे वर्ष गाजलं..१. प्रयागराजमध्ये चेंगराचेंगरीवर्षाच्या सुरुवातीलाच २९ जानेवारी २०२५ मध्ये दुर्दैवी घटना घडली. प्रयागराजमध्ये आयोजित महाकुंभ मेळ्यात चेंगराचेंगरी झाली. या घटनेत ३० भाविकांचा मृत्यू झाला. तर ६० जणांहून अधिक भाविक जखमी झाले..२. पहलगाम दहशतवादी हल्ला२२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे पर्यटकांवर दहशतवाद्यांनी भीषण हल्ला केला. धर्म विचारुन गोळ्या झाडण्यात आल्या. 'द रेजिस्टेंस फ्रंट'ने (TRF) या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. या घटनेत २६ निष्पाप पर्यटकांना आपला जीव गमवावा लागला..३. ऑपरेशन सिंदूर७ ते १० मे २०२५ या तीन दिवसांमध्ये पहलगाम हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारतीय लष्कर आणि हवाई दलाने संयुक्तपणे 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवले. या कारवाईतून दहशतवाद्यांना चोख प्रत्युत्तर देण्यात आलं. पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर सर्जिकल स्ट्राईक करून भारताने आपली लष्करी ताकद जगाला दाखवून दिली..४. आयपीएल विजय३ जून २०२५ रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर इतिहास घडला. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर (RCB) संघाने पहिल्यांदा आयपीएलचे विजेतेपद पटकावले. अंतिम सामन्यात पंजाब किंग्सला ६ धावांनी नमवत विराटने आणि त्याच्या संघाने चाहत्यांचे वर्षानुवर्षांचं स्वप्न पूर्ण केलं..५. वैभव सूर्यवंशीची विक्रमी खेळीआयपीएल २०२५ मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळणाऱ्या १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने विक्रमी कामगिरी केली. अवघ्या ३८ चेंडूत शतक ठोकून क्रिकेट विश्वात खळबळ माजवली. आयपीएलमधील सर्वात तरुण शतकवीर ठरलेला वैभव यावर्षी गुगलवर सर्वाधिक सर्च झालेली व्यक्ती बनला आहे..६. अहमदाबाद विमान अपघात१२ जून २०२५ रोजी एअर इंडियाच्या विमानाचा भीषण अपघात झाला. अहमदाबादहून उड्डाण केलेले एअर इंडियाचे 'बोईंग ७८७-८ ड्रीमलाइनर' (फ्लाइट १७१) विमान कोसळले. या दुर्घटनेत २६० प्रवाशांचा मृत्यू झाला. ही घटना भारतातील सर्वात मोठ्या विमान अपघातांपैकी एक ठरली..Ambajogai Crime : कला केंद्रात कामाचे आमिष दाखवून तरुणीवर सामूहिक अत्याचार; एका महिलेसह चार जणांवर गुन्हा दाखल.७. राष्ट्रपतींची राफेल भरारी२९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी हरियाणातील अंबाला एअरबेसवरून 'राफेल' या लढाऊ विमानातून ऐतिहासिक उड्डाण केलं. यापूर्वी त्यांनी सुखोई-३० या विमानातून उड्डाण केलं होतं. दोन वेगवेगळ्या लढाऊ विमानातून उड्डाण करणाऱ्या त्या देशाच्या पहिल्या राष्ट्रपती ठरल्या..८. महिला संघ वर्ल्ड चॅम्पियन२ नोव्हेंबर २०२५ हा दिवस भारतीय महिला क्रिकेटसाठी सुवर्णक्षण ठरला. संघाने पहिल्यांदाच विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला. महिला क्रिकेटमधील भारताचा हा सर्वात मोठा विजय आहे..९. दिल्ली दहशतवादी हल्ला१० नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिल्लीतल्या लाल किल्ला परिसरात कारमध्ये भीषण स्फोट झाला. हा दहशतवादी हल्ला होता. या घटनेत १५ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे राजधानी दिल्लीसह संपूर्ण देशात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते आणि सुरक्षा यंत्रणांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला होता..Humanity Helps: नाझियाच्या मदतीला धावली माणुसकी! ती सहा महिन्यांपासून देतेय आजाराशी झुंज; उपचारासाठी लाखोंचा खर्च...१०. अंध महिला किक्रेट संघाचा विश्वविजय२३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंध महिला क्रिकेट संघाचा विश्वविजय झाला. भारताच्या अंध महिला क्रिकेट संघाने पहिल्यांदा 'टी-२० वर्ल्ड कप' जिंकून देशाची मान अभिमानाने उंचावली. शारीरिक मर्यादांवर मात करत मिळवलेला हा विजय कोट्यवधी भारतीयांसाठी प्रेरणादायी ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.