Jorhat Airbase Incident Video : हवाई दलाच्या विमानाला लँडिंगदरम्यान भीषण आग, ५ जवान शहीद; दुर्घटनेचा लाईव्ह व्हिडिओ आला समोर

AN-32 Aircraft Catches Fire During Landing at Jorhat Airbase : हवाई दलाच्या एएन-३२ विमानाने नियमित सरावानंतर धावपट्टीवर उतरत असताना अचानक पेट घेतला. या अपघातामध्ये दोन अधिकारी व तीन जवान अशा पाच जणांचा मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी सकाळी दहा वाजता आसामच्या जोरहाट हवाई तळावर घडली. दरम्यान या विमान अपघताचा थरारक व्हिडिओ समोर आला आहे. .हवाई दलाने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. स्क्वॉड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टनंट शुभमकुमार, सार्जंट जितेंद्र शर्मा, खेमराम कुमावत आणि दानिश आलम अशी मृत अधिकारी-जवानांची नावे आहेत. यातील कुमावत व आलम अग्नीवीरवायू आहेत. ‘जोरहाट येथे हवाई दलाचे एन-३२ विमान नेहमीच्या उड्डाणानंतर उतरत होते, त्या वेळी या विमानाने पेट घेतला. या अपघाताच्या कारणांचा तपास करण्यात येत आहे, ’ असे हवाई दलाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. तांत्रिक विश्लेषक आणि हवाई दलाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले असून, त्यांनी अपघातस्थळाची पाहणी सुरू केली आहे..धावपट्टीवरील दृश्यांनुसार, या विमानाचे दोन तुकडे झाले असून, ते तुकडे धावपट्टीच्या जवळ पडले आहेत. उशिरापर्यंत या विमानातून ज्वाळा येत होत्या आणि आग नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी या अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त केले असून, अधिकारी-जवानांचे सर्वोच्च बलिदान कायम स्मरणात राहील, असे त्यांनी म्हटले आहे..एन-३२ उपयुक्त, मात्र अपघातांची चिंता एन-३२ हे सोव्हियत महासंघाच्या काळात विकसित केलेले विमान असून, प्रामुख्याने लष्करी वाहतुकीसाठी त्याचा वापर होतो. भारतीय संरक्षण दलांमध्ये अनेक दशकांपासून या विमानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. ईशान्य भारत व हिमालयातील सीमावर्ती भागांसह अतिउंचीवरील आणि कठीण भौगोलिक भागामध्ये हे विमान अतिशय उपयुक्त ठरले आहे. मात्र, या विमानांच्या वाढत्या अपघातांवरही चिंता व्यक्त करण्यात येते. .जून २०१९मध्ये जोरहाट हवाई तळावरून १३ जणांना घेऊन अरुणाचल प्रदेशच्या दिशेने उड्डाण केलेले एएन-३२ विमान काही काळानंतर बेपत्ता झाले. अरुणाचल प्रदेशाच्या जंगलामध्ये या विमानांचे अवशेष सापडले. विमानांतील सर्व १३ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर जुलै २०१६मध्ये चेन्नईहून अंदमानकडे जाणारे विमान बेपत्ता झाले. या विमानामध्ये २९ जण होते. या विमानाचा अद्याप शोध लागलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.