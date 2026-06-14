देश

Jorhat Airbase Incident Video : हवाई दलाच्या विमानाला लँडिंगदरम्यान भीषण आग, ५ जवान शहीद; दुर्घटनेचा लाईव्ह व्हिडिओ आला समोर

Indian Air Force Plane Crash : आसाममधील जोरहाट हवाई तळावर शनिवारी सकाळी एएन-३२ विमान उतरताना अचानक पेट घेऊन भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत दोन अधिकारी आणि तीन जवान अशा एकूण पाच जण शहीद झाले.
Live Video of AN-32 Crash  

Live Video of AN-32 Crash  

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

AN-32 Aircraft Catches Fire During Landing at Jorhat Airbase : हवाई दलाच्या एएन-३२ विमानाने नियमित सरावानंतर धावपट्टीवर उतरत असताना अचानक पेट घेतला. या अपघातामध्ये दोन अधिकारी व तीन जवान अशा पाच जणांचा मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी सकाळी दहा वाजता आसामच्या जोरहाट हवाई तळावर घडली. दरम्यान या विमान अपघताचा थरारक व्हिडिओ समोर आला आहे.

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