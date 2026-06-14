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Army New Uniform: भारतीय लष्कराचा मोठा बदल! ८ वर्षांनंतर नवा ड्रेस कोड लागू; ब्रिटिशकालीन परंपरांना रामराम, आर्मीचा 'देसी' लूक चर्चेत

Indian Army new uniform rule: भारतीय लष्कर नवीन गणवेश नियम लागू करत असून, अनेक वसाहतकालीन प्रथांच्या जागी अद्ययावत गणवेश, अधिक कठोर केशभूषा नियम आणि औपचारिक बंदी जॅकेट आणले जात आहेत.
Army New Uniform

Army New Uniform

ESakal

Vrushal Karmarkar
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भारतीय लष्कराने रविवारी आपल्या गणवेश नियमावलीमधून वसाहतकालीन अनेक नियम पूर्णपणे काढून टाकले आहेत. लष्करी परंपरांना भारताच्या सार्वभौम अस्मितेशी एकरूप करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग म्हणून केलेल्या या बदलांमध्ये तपासणी अधिकाऱ्यांसाठी तलवार बाळगण्याची अनिवार्य अट, तसेच काही मेस गणवेशांसोबत पाऊच बेल्टचा वापर रद्द करण्याचा समावेश आहे.

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