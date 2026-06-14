Army New Uniform: भारतीय लष्कराचा मोठा बदल! ८ वर्षांनंतर नवा ड्रेस कोड लागू; ब्रिटिशकालीन परंपरांना रामराम, आर्मीचा 'देसी' लूक चर्चेत

भारतीय लष्कराने रविवारी आपल्या गणवेश नियमावलीमधून वसाहतकालीन अनेक नियम पूर्णपणे काढून टाकले आहेत. लष्करी परंपरांना भारताच्या सार्वभौम अस्मितेशी एकरूप करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग म्हणून केलेल्या या बदलांमध्ये तपासणी अधिकाऱ्यांसाठी तलवार बाळगण्याची अनिवार्य अट, तसेच काही मेस गणवेशांसोबत पाऊच बेल्टचा वापर रद्द करण्याचा समावेश आहे..याव्यतिरिक्त अनेक ठिकाणी सशस्त्र दलांसाठी 'रॉयल' सारख्या जुन्या संज्ञांचा वापर बंद करण्यात आला आहे. त्याऐवजी, भारतीय लष्कर नागरी औपचारिक पोशाखाचा भाग म्हणून स्वदेशी 'बंडी जॅकेट' सादर करत आहे.भारतीय लष्कराने 'आर्मी युनिफॉर्म-२०२६' या पत्रिकेत गणवेशात केलेल्या व्यापक बदलांचा तपशील प्रसिद्ध केला आहे. ही पत्रिका लष्कराच्या गणवेशाचे नियम नियंत्रित करते आणि वसाहतवादी काळापासून वापरली जाणारी चिन्हे व संज्ञा काढून टाकण्याच्या लष्कराच्या जाणीवपूर्वक उचललेल्या पावलांनाही प्रतिबिंबित करते..Liquor Policy: मद्य व्यवसायात मोठे बदल! पारंपरिक मद्याला सरकारी मान्यता मिळणार; सरकारने लागू केले नवे नियम.या बदलांमागील तर्क 'स्वदेशीकरण आणि राष्ट्रीय मूल्यांशी सुसंगतता' या शीर्षकाखाली स्पष्ट केला आहे. नवीन नियमांनुसार, राष्ट्राच्या भावना आणि विकसित होत असलेल्या सार्वभौम ओळखीला अनुसरून, लष्कराच्या गणवेश पत्रिकेच्या या आवृत्तीत अनेक नियोजित सुधारणा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. भारतीय लष्कराने गणवेशात केलेल्या बदलांपैकी एक म्हणजे बंद गळ्याच्या कोटाचा समावेश, जो सामान्यतः 'बंडी जॅकेट' म्हणून ओळखला जातो. हा पोशाख पूर्ण बाह्यांच्या शर्ट किंवा कुर्त्यावर घातला जातो. .यामध्ये जुळणारी फॉर्मल पॅन्ट आणि बंद बुटांचाही समावेश असतो. हा नवीन गणवेश अधिकाऱ्यांसाठी औपचारिक पोशाख म्हणून जोडण्यात आला आहे. दुसरीकडे लष्करी मेस ड्रेस क्रमांक ५ आणि ६ मधून अधिकाऱ्यांनी कमरेला बांधायचा पाऊच बेल्ट काढून टाकण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे, तर संचलन अधिकाऱ्यांसाठी तलवार बाळगणे ऐच्छिक करण्यात आले आहे. .Mohan Bhagwat Pakistan Dialogue : आपण हिटलर नाही,पाकिस्तानशी संवादाचे मार्ग खुले ठेवले पाहिजेत; मोहन भागवतांचे वक्तव्य चर्चेत.भारतीय लष्कराच्या मते, या सुधारणा आधुनिकीकरण आणि लष्करी परंपरांचे जतन यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करतात. एकत्रितपणे, या सुधारणा भारतीय लष्कराची प्रतिष्ठा, कार्यक्षमता आणि चिरस्थायी परंपरा जतन करताना वसाहतकालीन अवशेषांचा एक प्रगतीशील आढावा दर्शवतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.