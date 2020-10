नदीतून शस्त्रास्त्रांची तस्करी; भारताने उधळला पाकचा डाव

श्रीनगर - उत्तर काश्मीरमध्ये शनिवारी भारताच्या लष्कराने राज्य पोलिसांसोबत संयुक्त कारवाई केली. यामध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांचे भारतात मोठा कट रचण्याचे मनसुबे उधळून लावण्यात आले. दहशतवादी किशन गंगा नदीमार्गे पाकव्याप्त काश्मीरमधून शस्त्रांची तस्करी करण्याच्या प्रयत्नात होते. याची माहिती मिळताच लष्कराने जम्मू काश्मीर पोलिसांसोबत संयुक्त मोहिम राबवली आणि दहशतवाद्यांची शस्त्रे जप्त केली.

जीओसी चिनार कॉर्प्सचे लेफ्टनंट जनरल बीएस राजू यांनी माहिती देताना सांगितलं की, सर्व्हिलन्स डिव्हाइसचा वापर करत लष्कराने पाकिस्तानकडून तस्करी कऱण्यात येत असलेला शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला. पाकिस्तानकडून अजुनही कुरापती सुरुच असल्याचं दिसतं. पुढच्या काही दिवसात त्यांच्या कारवाया रोखण्यासाठी सज्ज राहू असंही बीएस राजू यांनी सांगितलं.

Our alert troops, using surveillance devices, caught a cache of arms being smuggled by Pakistan. This shows that the intentions of Pakistan are the same. We will continue to fight back their ill intentions in future also: Lt. Gen B.S Raju, GOC Chinar Corps #JammuAndKashmir https://t.co/5vu2GeRFCU pic.twitter.com/2Ef890BNFJ

— ANI (@ANI) October 10, 2020