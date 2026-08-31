Army Rescue: १८,६०० फुटांवर मृत्यूशी झुंज! जोरदार वाऱ्यात एका स्किडवर हेलिकॉप्टर उतरवून जखमीची सुटका, आकाशात धाडसाची परीक्षा

श्रीनगर : लडाख विभागातील हिमाच्छादित पर्वतरांगा, विरळ वातावरण, वेगाने वाहणारे वारे आणि तीव्र पर्वतीय उतारामुळे हेलिकॉप्टरच्या संचलनासाठी अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थिती असतानाही, लष्कराच्या हवाई तुकडीने १८,६०० फूट उंचीवरून एका जखमी व्यक्तीची यशस्वी सुटका केली. लष्कराने या मोहिमेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमावर प्रसारित केला असून, वैमानिकासह संपूर्ण तुकडीच्या धाडसाचे आणि अचूक कामगिरीचे कौतुक होत आहे..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.कारगिल जिल्ह्यातील नुन-कुन पर्वतरांगांमध्ये ही मोहीम फत्ते करण्यात आली. लष्कराच्या लेहस्थित १४व्या कोअरने शनिवारी रात्री या मोहिमेविषयी माहिती दिली. त्यात म्हटले आहे, की ‘नुन-कुनजवळ १८,६०० फूट उंचीवर धाडसी बचाव मोहिमेत लष्कराच्या वैमानिकांनी अत्यंत आव्हानात्मक उतारावरून एका जखमी व्यक्तीची सुटका केली. या ठिकाणी हेलिकॉप्टर उतरविण्यासाठी जागा नव्हती आणि जोरदार वारे वाहत होते..अनावश्यक उपकरणे काढून हेलिकॉप्टरचे वजन कमी करण्यात आले होते, तसेच मर्यादित इंधनासह वैमानिकांनी अत्यंत अचूकता, धैर्य आणि निर्धाराने ही मोहीम पार पाडली. यामध्ये हेलिकॉप्टरचे एक पाय (स्किड) पर्वताच्या उताराला टेकवून केलेले धाडसी पद्धतीने लँडिंगही करण्यात आले. काही काळासाठी हेलिकॉप्टर स्थिर करतानाच, जखमी व्यक्तीला हेलिकॉप्टरमध्ये ठेवण्यात आले आणि उड्डाण करण्यात आले.’ या मोहिमेतील जखमी कोण होता, हे स्पष्ट झालेले नाही..‘या उंचीवर दिवसाचा प्रकाश झपाट्याने कमी होत असल्याने बचावासाठी अत्यंत कमी वेळ उपलब्ध होता. दिवसातील बचावासाठी उपलब्ध असलेल्या शेवटच्या संधीच्या वेळेत ही मोहीम पार पडली. लष्कराच्या हवाई विभागातील जवानांचे कौशल्य, धैर्य आणि माणुसकीचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे,’ असेही त्यात नमूद करण्यात आले..मोहिमेतील आव्हाने१८,६०० फूट उंचीवर हवेची घनता कमी असतेविरळ हवेमुळे हेलिकॉप्टरच्या इंजिनची कार्यक्षमता आणि रोटरला मिळणारी चालना कमी होतेवेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे हेलिकॉप्टरच्या संचालनाचे आव्हान होतेतीव्र उतारामुळे हेलिकॉप्टर उतरण्यास जागाच नव्हती.Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.आव्हानांवर मातविरळ हवेच्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी हेलिकॉप्टरमधील अनावश्यक उपकरणे काढलीइंधनही कमी करत, तळावर सुरक्षित परतण्यापुरतेच इंधन टाकीमध्ये ठेवण्यात आलेवेगवान वाऱ्याच्या परिस्थितीमध्येही वैमानिकाने हेलिकॉप्टर अत्यंत कमी उंचीवर आणलेतीव्र उताराच्या परिस्थितीमध्ये, हेलिकॉप्टर फक्त एका पायावर उताराला टेकवून स्थिर करण्यात आले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.