मोदींचा 'आत्मनिर्भर भारत'चा नारा; एनडीआरएफ डॉग स्क्वॉडही आता 'स्वदेशी'च!

गाझियाबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'व्होकल फॉर लोकल' उपक्रमातून प्रेरित होऊन राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाने (एनडीआरएफ) आता डॉग स्क्वॉड (श्वान पथक) मध्ये देशी जातीच्या कुत्र्यांना प्रशिक्षण देण्यास सुरवात केली आहे.

एनडीआरएफच्या आठव्या बटालियनचे कमांडंट पी. के. तिवारी याबाबत म्हणाले की, 'आतापर्यंत तीन देशी जातीच्या श्वानांना आपत्ती आणि मदत कार्यात मदत करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.'

- कोरोना संक्रमित महिलेने दिला तिळ्यांना जन्म; आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले...​

तिवारी पुढे म्हणाले की, ''भारतीय जातीचे श्वान कोणत्याही संशयास्पद वस्तूची ओळख पटविणे आणि हाताळण्याच्या क्षमतेत इतर परदेशी जातीच्या श्वानांपेक्षा कमी नाहीत. फक्त त्यांना हाताळण्यासाठी थोडासा संयम आवश्यक आहे. भारतीय श्वानांमध्ये परदेशी श्वानांपेक्षा अधिक जोम आणि चपळता आहे. पूर्वी आम्ही परदेशी श्वानांना प्रशिक्षण द्यायचो. आता आम्ही भारतीय श्वानांनाही प्रशिक्षण देण्यास सुरवात केली आहे.

Ghaziabad: Indian breed dogs are also being trained by NDRF, as a part of the Force's dog squad. PK Tiwary, Commandant 8th Battalion, NDRF says, "Their ability to detect & operational ability is no less than any foreign breed. All it requires is a little patience to handle them" pic.twitter.com/1g9499y6fv

— ANI UP (@ANINewsUP) October 30, 2020