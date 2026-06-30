Viral Video: खवळलेला समुद्रात सहा जण अडकले, मृत्यू समोर उभा... बचाव मोहिमेचा थरारक व्हिडिओ व्हायरल

भारतीय तटरक्षक दलाने मंगळुरू किनारपट्टीजवळ समुद्रात अडचणीत सापडलेल्या 'मंजू माथा' या भारतीय मासेमारी नौकेवरील सहा मच्छीमारांची यशस्वी सुटका केली. प्रतिकूल हवामान, खवळलेला समुद्र आणि कमी दृश्यमानता अशा अनेक अडचणींवर मात करत ही शोध व बचाव (SAR) मोहीम सोमवारी सायंकाळी यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आली..मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सुमारे दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास भारतीय तटरक्षक दलाच्या 'आयसीजीएस सचेत' या जहाजाला व्हीएचएफ आरटीद्वारे मदतीचा संदेश मिळाला. सुरतकल किनाऱ्यापासून सुमारे ३३ नॉटिकल मैल अंतरावर असलेल्या 'मंजू माथा' या मासेमारी नौकेत समुद्रातील खराब परिस्थितीमुळे पाणी शिरले होते. तसेच नौकेच्या तळाला नुकसान झाल्याने ती बुडण्याचा धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळे नौकेवरील सहाही मच्छीमारांचे जीव धोक्यात आले होते..आव्हानात्मक परिस्थितीत बचाव मोहीममदतीचा संदेश मिळताच भारतीय तटरक्षक दलाने तातडीने 'आयसीजीएस सचेत'चे नियोजित बदलून बचावासाठी रवाना झाले. अवघ्या ९० मिनिटांत तटरक्षक जहाज अडचणीत असलेल्या नौकेपर्यंत पोहोचले. मात्र, त्यावेळी समुद्र अत्यंत खवळलेला होता. जोरदार वारे, कमी दृश्यमानता आणि अंधार पडण्याची वेळ जवळ आल्याने बचाव कार्य अधिक कठीण झाले होते. या सर्व परिस्थितीत अत्यंत अचूक नियोजन, समन्वय आणि समुद्री कौशल्याची कसोटी लागली..आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने यशप्रतिकूल हवामानातही तटरक्षक दलाच्या पथकाने शांतपणे आणि प्रभावीपणे बचाव मोहीम राबवली. विशेषतः खराब समुद्री परिस्थितीत वापरण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या रिमोट-ऑपरेटेड लाइफबॉयचा वापर करून अडकलेल्या मच्छीमारांपर्यंत सुरक्षितरीत्या पोहोचण्यात आले. त्यानंतर सर्व सहा मच्छीमारांना कोणतीही दुखापत न होता सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले. सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत ही संपूर्ण कारवाई यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली..पुढील प्रक्रिया सुरूबचाव कार्य पूर्ण झाल्यानंतर 'आयसीजीएस सचेत' हे जहाज बचावलेल्या सहा मच्छीमारांना सुरक्षितपणे किनाऱ्यावर उतरविण्यासाठी आणि आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी न्यू मंगळुरू बंदराकडे रवाना झाले आहे..Lionel Messi: कोल्हापूरमध्ये मेस्सीसाठी असा जल्लोष? व्हिडिओ पाहून अर्जेंटिनियन चाहत्यांनी दिली भन्नाट प्रतिक्रिया VIDEO VIRAL.Viral Video: "अभिषेक आता माझा, तू त्याला बाबू का म्हणतेस?"; दोन तरुणींमध्ये तुफान राडा, केस पकडून लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.