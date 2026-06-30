देश

Viral Video: खवळलेला समुद्रात सहा जण अडकले, मृत्यू समोर उभा... बचाव मोहिमेचा थरारक व्हिडिओ व्हायरल

Indian Coast Guard Safely Rescues Six Fishermen from Distressed Boat off Mangaluru : मंगळुरू किनाऱ्याजवळ समुद्रात अडचणीत सापडलेल्या 'मंजू माथा' या मासेमारी नौकेवरील सहा मच्छीमारांची भारतीय तटरक्षक दलाने यशस्वी सुटका केली.
Indian Coast Guard Rescues Six Fishermen from Distressed Boat off Mangaluru Coast

Indian Coast Guard Rescues Six Fishermen from Distressed Boat off Mangaluru Coast

esakal

Sandip Kapde
Updated on

भारतीय तटरक्षक दलाने मंगळुरू किनारपट्टीजवळ समुद्रात अडचणीत सापडलेल्या 'मंजू माथा' या भारतीय मासेमारी नौकेवरील सहा मच्छीमारांची यशस्वी सुटका केली. प्रतिकूल हवामान, खवळलेला समुद्र आणि कमी दृश्यमानता अशा अनेक अडचणींवर मात करत ही शोध व बचाव (SAR) मोहीम सोमवारी सायंकाळी यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Indian Coast Guard
Video
video viral
viral video