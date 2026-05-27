Are you Indian? तुमच्या देशात चालते व्हा...; अमेरिकन नागरिकाकडून भारतीय दाम्पत्याला अपमानास्पद वागणूक, VIDEO VIRAL

अमेरिकेत एका भारतीय दाम्पत्याला अमेरिकन नागरिकाने तुम्ही भारतीय आहात तर भारतात परत जा असं सांगितल्याचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. भारतीय दाम्पत्य रस्त्यावर रात्रीच्या वेळी फिरत असताना त्यांना अनोळखी अमेरिकन व्यक्तीने थांबून प्रश्न विचारले. तुम्ही भारतीय आहात का, भारत जर खूप चांगला आहे तर तुम्ही परत का जात नाही? असा प्रश्न अमेरिकन व्यक्तीने विचारला. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे..भारतीय दाम्पत्याला थांबवून भारतात परतण्याचा सल्ला देणारा अमेरिकन नागरिक कोण? हा व्हिडीओ कधी आणि कुठे शूट केला याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र एनआयआरकडून हा व्हिडीओ शेअर केला जात आहे. त्यात भारतीयांना अमेरिकेत दररोज कोणत्या गोष्टींचा सामना करावा लागतो त्या मुद्द्यावर बोट ठेवण्यात आलंय..व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओत दिसतं की दाम्पत्य रात्रीच्या वेळी रस्त्यावरून जात आहे. त्यावेळी कारमधील व्यक्ती तुम्ही भारतीय आहात का असं विचारते. त्यानंतर भारतापेक्षा अमेरिका चांगला की अमेरिकेपेक्षा भारत असा प्रश्न विचारला. तेव्हा पुरुषाने सांगण्याचा प्रयत्न केला की भारतात कुटुंब असल्यानं भारत... मात्र त्याला मधेच थांबवत व्हिडीओ शूट करणाऱ्याने जर भारत चांगला आहे तर अमेरिकेत का राहताय. त्यावर पुरुषाने शांतपणे जग फिरण्यासाठी असं उत्तर दिलं..अमेरिकन नागरिकाने अपशब्द वापरत दाम्पत्याला तुम्ही इथं राहिलं नाही पाहिजे. तुम्ही भारतात परत जा. आमच्या देशातून चालते व्हा अशा शब्दात भारतीय दाम्पत्याचा अपमान केला. इतकं घडल्यानंतरही भारतीय दाम्पत्यानं आक्रमक न होता शांतपणे प्रतिक्रिया दिली. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओवर अनेकांनी दाम्पत्याचं कौतुक केलं आहे.