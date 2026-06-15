ओमानमध्ये जहाजावर भारतीयाचा मृत्यू, प्लास्टिकमध्ये गुंडाळून थंड पाण्याच्या बाटल्यांनी झाकलं; मृतदेह सडू लागला, मदत मिळेना

ओमानमधील दुक्म बंदरात उभ्या असलेल्या एका जहाजावर वैद्यकीय गुंतागुंतीमुळे एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाला. मस्कत येथील भारतीय दूतावासाने ही माहिती दिली असून, मृताचे पार्थिव मायदेशी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. निशांत उर्थनाथन असे मृत व्यक्तीचे नाव असून, त्यांच्या मृत्यूच्या कारणाबाबत दूतावासाने अधिक तपशील दिलेला नाही. .दूतावासाने सोशल मीडियावर दिलेल्या माहितीनुसार, उर्थनाथन यांच्या निधनानंतर त्यांचे कुटुंबीय, जहाजावरील कर्मचारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधला जात आहे. त्यांचे पार्थिव लवकरात लवकर मायदेशी पाठवण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया सुरू आहे. उर्थनाथन हे ‘एमटी सेलेस्टियल’ या जहाजावर कार्यरत असताना त्यांचा मृत्यू झाल्याचे दूतावासाने सांगितले..दोर बांधायला विसरले, बंजी जंपिंगवेळी निष्काळजीपणा; २१ वर्षीय तरुणीला तशीच फेकली, जागीच मृत्यू.दरम्यान, उर्थनाथनच्या मृत्यूनंतर त्याचा मृतदेह एका पेटीत गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे. शवागाराची व्यवस्था नसल्यानं मृतदेप प्लास्टिकमध्ये गुंडाळला आहे. तर त्यावर थंड पाण्याच्या बाटल्या ठेवण्यात आल्या आहेत. मृतदेह कुजू लागल्यानं काही प्रमाणात दुर्गंधी पसरल्याचं जहाजावरील इतर सहकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. याचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे..उर्थनाथनचा मृत्यू आजारपणामुळे ११ जून रोजी झाला. १३ जूनला भारतीय दुतावासाने सोशल मीडियावर यासंदर्भात पोस्ट करून माहिती दिली होती. तर फॉरवर्ड सीमेन युनियन ऑफ इंडियाने उर्थनाथनचा व्हिडीओ शेअर केला होता. यात त्याला एक सहकारी चमच्याने अन्न भरवत असल्याचं दिसतं..ओमानच्या समुद्रात ज्या जहाजावर उर्थनाथनचा मृत्यू झाला ते जहाज गेल्या महिन्यात होर्मुझमध्ये अमेरिकेची नाकाबंदी मोडल्याच्या संशयावरून अडवण्यात आलं होतं. त्या जहाजाची पूर्ण तपासणी अमेरिकेच्या टीमने केली होती. त्यानंतर जहाजाला सोडण्यात आलं होतं आणि मार्ग बदलून जाण्याचे आदेश दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.