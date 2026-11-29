इंदूर : इंदूर येथे रविवारी (२९ नोव्हेंबर २०२६) आयोजित करण्यात आलेल्या ‘वन इंदूर, रन इंदूर २.०’ मॅरेथॉनमध्ये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानावरून व्हर्च्युअली सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी तरुणांना व्यसनांपासून दूर राहून फिटनेसला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. तसेच पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्याचा आणि प्राचीन जलस्रोत स्वच्छ ठेवण्याचा संकल्प सहभागी धावपटू व नागरिकांना दिला..व्यसनमुक्ती आणि फिटनेसचा संदेशतरुणांना मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री डॉ. यादव म्हणाले की, बदलत्या काळात समाजात अनेक आकर्षणे आहेत. मात्र, तरुणांनी आपल्या आरोग्याला आणि उज्ज्वल भविष्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. ‘व्यसनांना नाही आणि फिटनेसला हो’ हा संकल्प प्रत्येकाने अंगीकारण्याची गरज आहे. ‘फिट इंडिया’ आणि ‘खेलो इंडिया’सारख्या उपक्रमांमुळे फिटनेसला जनचळवळीचे स्वरूप मिळत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..यशवंत सागरमध्ये नर्मदेचे पाणी सोडण्याची व्यवस्थामॅरेथॉनच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी जलसंवर्धनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. पाण्याचा अपव्यय टाळण्याबरोबरच प्राचीन जलस्रोतांचे संवर्धन आणि स्वच्छता राखण्याचे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले.इंदूरमधील यशवंत सागर तलावात नर्मदेचे पाणी सोडण्याची संपूर्ण व्यवस्था केली जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. पाणीटंचाईच्या कोणत्याही परिस्थितीत राज्य सरकार जनतेच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली..भारतीय मुलींच्या विजयाचे कौतुकमध्य प्रदेशात पहिल्यांदाच आयोजित आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारतीय मुलींनी चीनला दोनदा पराभूत करून विजय मिळवल्याचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केला. या कामगिरीबद्दल त्यांनी खेळाडूंचे विशेष कौतुक केले. या विजयामुळे इंदूरमध्ये आनंदाचे वातावरण असल्याचेही त्यांनी सांगितले.यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचाही उल्लेख केला. भारताने क्रीडा क्षेत्रासह विविध क्षेत्रांत मोठी उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. नक्षलवाद आणि दहशतवादाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात आली असून, देशाच्या सुरक्षेसाठी सैन्यानेही ठाम भूमिका घेतली आहे, असे ते म्हणाले.फिटनेस, व्यसनमुक्ती आणि जलसंवर्धन या विषयांवर नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ‘वन इंदूर, रन इंदूर २.०’ मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.