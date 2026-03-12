पेट्रोल-डिझेलचा साठा किती? इंडियन ऑइलने इंधन टंचाईच्या प्रश्नावर दिलं स्पष्टीकरण

Indian Oil Assures Adequate Fuel Supply Across India आखाती देशांमध्ये भडकलेल्या युद्धामुळे भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या तुटवड्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. दरम्यान, इंडियन ऑइल कंपनीने अफवांवर विश्वास ठेवू नये असं आवाहन करत पुरेसा इंधनसाठा असल्याचं स्पष्ट केलंय. इंडियन ऑइलच्या सर्व प्लांटमध्ये सध्या पुरेसा साठा आहे आणि सर्व पंप सुरू आहेत. लोकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये असं कंपनीने सांगितलंय..इंडियन ऑइल कंपनीकडून सांगण्यात आलंय की, देशातील ग्राहकांना इंधनाचा पुरवठा अखंडित रहावा यासाठी आम्ही कार्यरत आहोत. आमच्या प्रत्येक पंपावर सध्या इंधन पुरवठा केला जात आहे. तसंच पेट्रोल-डिझेलचा पुरेसा साठाही आहे. ग्राहकांनी अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा, अफवांवर विश्वास ठेवू नये असं आवाहनही केलं आहे..युद्ध थांबवण्याचा एकच मार्ग, ३ अटी मान्य करा! इराणने अमेरिकेला स्पष्टच सांगितलं, ट्रम्प काय करणार?.हॉटेल आणि रेस्टॉरंट चालकांनादेखील याचा मोठा फटका बसला आहे. या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारही कामाला लागले आहे. देशाची इंधन गरज पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन काम करत असून, लोकांनी घाबरण्याचे कारण नसल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. आता बुकिंगनंतर अडीच दिवसांत गॅस सिलिंडर घरी पोहोचेल, अशी ग्वाही पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिली..आतापर्यंत भारत २७ देशांकडून तेल आणि ऊर्जा संसाधने खरेदी करत होता. पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे केंद्र सरकारने आपले जाळे विस्तारले असून आता सुमारे ४० देशांकडून खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात सुरू केली आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही गॅस टंचाइबाबत देशातील नागरिकांनी अजिबात घाबरून जाऊ नये असं म्हटलं. ते तामिळनाडुतील सभेत बोलताना म्हणाले की, अफवा किंवा घबराट निर्माण करणाऱ्या बातम्यांकडे लक्ष देऊ नये. संघर्षाचा परिणाम संपूर्ण जगाच्या ऊर्जापुरवठा साखळीवर झाला आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. आम्ही 'इंडिया फर्स्ट' या विचारसरणीवर विश्वास ठेवतो. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आमचे सरकार नेहमीच भारतीयांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.