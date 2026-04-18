Hormuz Strait : होर्मुझ तणाव पेटला! भारतीय जहाजावर गोळीबारानंतर मोदी सरकारचा राग उफाळला; इराणी राजदूतांना समन्स

होर्मुझ सामुद्रधुनीत भारतीय तेल टँकरवर झालेल्या हल्ल्यानंतर मोदी सरकारने तत्काळ पाऊले उचलली आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने इराणी राजदूतांना समन्स पाठवून औपचारिक निषेध नोंदवला आहे. या घटनेमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तणाव वाढला असून, भारताने आपल्या हितसंबंधांची काळजी घेतली आहे..परराष्ट्र मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, होर्मुझ सामुद्रधुनीत भारतीय जहाजावर झालेल्या हल्ल्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. मंत्रालयाने इराणचे राजदूत डॉ. मोहम्मद फथाली यांना बोलावून त्यांच्याकडे याबाबत तक्रार दाखल केली. राजदूतांनी पाकिस्तान-अफगाणिस्तान आणि इराण डेस्कचे प्रमुख व सहसचिव डॉ. एम. आनंद प्रकाश यांची भेट घेतली. या बैठकीत दोन्ही देशांतील संबंधांवर चर्चा झाली.शनिवारी पहाटे इराणी नौदलाने ओमानच्या उत्तरेकडील भागात इराकी तेल घेऊन जाणाऱ्या एका मोठ्या भारतीय कच्च्या तेलाच्या टँकरवर गोळीबार केला. या टँकरमध्ये सुमारे २० लाख बॅरल तेल होते. त्यापूर्वी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून दोन भारतीय जहाजांना माघारी फिरावे लागल्याचे वृत्त समोर आले होते. ती जहाजे 'जग अर्णब' आणि 'शेनमार हेराल्ड' अशी होती. एका सरकारी सूत्राने सांगितले की, भारतीय नौदल या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती गोळा करण्यात व्यस्त आहे..मात्र गेल्या सात आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या तणावामुळे सध्या होर्मुझजवळ कोणतेही भारतीय नौदल जहाज तैनात नाही. तरीही भारताने ओमानच्या आखातात दोन विनाशिका, एक फ्रिगेट आणि एक टँकर यांची तैनाती केली आहे. ही व्यवस्था क्षेत्रातील सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जाते.या घटनेचा ऐतिहासिक संदर्भ पाहिला तर शुक्रवारी लेबनॉनमधील युद्धविरामानंतर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली ठेवण्याची घोषणा केली होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्या घोषणेबद्दल तेहरानचे आभार मानले होते. मात्र त्यानंतर लगेचच ट्रम्प यांनी आणखी एक पोस्ट करत म्हटले होते की, इराणने सामुद्रधुनी बंद करण्याची घोषणा केली तरी शांतता करार होईपर्यंत अमेरिका आपली नाकेबंदी उठवणार नाही. त्यानंतर ट्रम्प यांनी याच प्रकारच्या दोन-तीन पोस्ट्स केल्या..शनिवारी पहाटे इराणने ट्रम्प यांच्या या विधानांना प्रत्युत्तर देत अमेरिकेवर आपले वचन मोडल्याचा आरोप केला. तेहरानने होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद करण्याचा आदेश जारी केला. इराणच्या लष्कराने आखातातील सर्व जहाजांना रेडिओ संदेश पाठवून सामुद्रधुनी बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला..दरम्यान, इराणचे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी यांनी अमेरिकेला अप्रत्यक्ष इशारा देत एक महत्त्वाचा संदेश जारी केला. ते म्हणाले की, इराणचे नौदल आपल्या शत्रूंवर वीजगतीने हल्ला करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. त्यांनी अमेरिकन आणि इस्रायली सैन्याच्या हल्ल्यांना यशस्वीरीत्या तोंड देणाऱ्या आपल्या लष्कराचीही प्रशंसा केली.या संपूर्ण प्रकरणात भारताने आपल्या नागरिकांच्या आणि जहाजांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेतली असून, परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल पुरवठ्याची महत्त्वाची धमनी असल्याने या घटनेचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.