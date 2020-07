रेल्वेच्या इतिहासात कधीच घडलं नव्हतं ते लॉकडाऊनमध्ये झालं

नवी दिल्ली - प्रवासावेळी गाडी उशीरा येणं ही बाब नित्याचीच असते. त्यातही रेल्वे म्हटलं की उशीर होणं ठरलेलंच. मात्र भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी कामगिरी केली आहे की देशातील सर्व सुरु असलेल्या ट्रेन वेळेवर पोहोचल्या आहेत. अर्थात यामागे सध्या कोरोनामुळे बंद असलेली सर्वसामान्यांसाठीची रेल्वेसेवा आहे. इतर रेल्वे बंद असल्यानं रेल्वेला हा इतिहास घडवता आला. कोरोनामुळे लॉकडाऊन केल्यानंतर गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रवासी रेल्वे सुरु करण्यात आलेल्या नाहीत.

भारतात 1 जुलैला देशात सुरु असलेल्या 201 ट्रेन ठरलेल्या वेळेत रेल्वे स्टेशनवर पोहोचल्या. आतापर्यंत असं कधीच घडलं नव्हतं. रेल्वेनं म्हटलं की, भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात असं पहिल्यांदाच घडलं आहे. सर्व रेल्वे 100 टक्के वेळेवर धावल्या आणि निर्धारीत वेळेत स्टेशनला पोहोचल्या. याआधी 23 जुनला 2020 रोजी एक ट्रेन लेट झाली होती. त्यामुळे 99.54 टक्के रेल्वे वेळेत पोहचल्या होत्या.

हे वाचा - रेल्वेमध्ये खाजगीकरण! केंद्र सरकारने उचललं मोठं पाऊल

भारतीय रेल्वेनं म्हटलं आहे की, वेळेवर सर्व रेल्वे पोहोचण्याची भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातली ही पहिलीच वेळ आहे. सर्व रेल्वे वेळीच सुटल्या आणि पोहोचल्या. याआधी हे रेकॉर्ड 99.54 टक्क्यांचं होतं. 23 जुनला एक ट्रेन लेट झाल्याने तेव्हा 100 टक्के वेळ पाळण्याचा इतिहास घडवता आला नव्हता.

First time ever in the history of Indian Railways, 100% punctuality of trains acheived, with all trains on time. Previous best was 99.54% on 23.06.2020 with one train getting delayed: Indian Railways. pic.twitter.com/LSbSMyQWYV

— ANI (@ANI) July 2, 2020