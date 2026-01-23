Indian Railways New Rules : रेल्वेचा मोठा निर्णय! तिकीट अन् 'कोच'च्या नियमात केले महत्त्वपूर्ण बदल

देश

Indian Railway announces major changes in train ticket rules and coach allocation : रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास अधिक आरामदायी करण्यासाठी रेल्वेने त्यांच्या तिकीट आणि कोच नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की निवडक श्रेणीतील  रेल्वेंमध्ये आरएसी सीटची व्यवस्था पूर्णपणे रद्द केली जाईल, ज्यामुळे प्रवाशांना अर्ध्या सीटवर प्रवास करण्याची मजबूरी राहणार नाही. कारण, आता रेल्वेने वंदे भारत (स्लीपर) ट्रेनमध्ये आरएसी तिकीट पूर्णपणे रद्द केले आहे.

९ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात, रेल्वे बोर्डाने म्हटले आहे की वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसाठी किमान भाडे ४०० किमी असेल. या ट्रेनसाठी फक्त कन्फर्म तिकिटेच दिली जातील. त्यामुळे, आरएसी/वेटींग लिस्टमधील/अंशतः कन्फर्म तिकिटांसाठी कोणतीही तरतूद राहणार नाही.

सर्व उपलब्ध बर्थ, अॅडव्हान्स रिझर्वेशन कालावधीच्या तारखेपासून उपलब्ध असतील. नवीन नियमांनुसार, स्लीपर क्लाससाठी किमान २०० किमीचे भाडे लागेल, जे १४९ रुपये आहे. तर द्वितीय श्रेणीसाठी  किमान भाडे ५० किमीचे  असेल, जे ३६ रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.

आरक्षण शुल्क आणि सुपरफास्ट शुल्क वेगळे आकारले जाईल. जरी एखादा प्रवासी फक्त १०० किमी प्रवास करत असला तरी,  त्याला स्लीपर क्लासमध्ये किमान २०० किमीचे भाडे द्यावे लागेल. शिवाय, स्लीपर क्लासमध्ये फक्त तीन श्रेणीतील कोटा उपलब्ध असेल. महिला, अपंग व्यक्ती आणि ज्येष्ठ नागरिक. या ट्रेनमध्ये अन्य कोणताही कोटा लागू होणार नाही.

रेल्वे बोर्डाने ज्येष्ठ नागरिक आणि मुलांसह प्रवास करणाऱ्यांसाठी लोअर बर्थ सुरू केला आहे. ही प्रणाली ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या पुरुषांना आणि ४५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या महिलांना लोअर बर्थ देण्याचा प्रयत्न करेल. बर्थ वाटप उपलब्धतेवर आधारित असेल. विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक सुनील कुमार वर्मा म्हणाले की हे नियम दिल्ली रेल्वे बोर्डाने जारी केले आहेत.

