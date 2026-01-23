पुणे

Lonikand ST Bus Attack Video : लोणीकंदला भररस्त्यात एसटी बसवर हल्ला! लोखंडी रॉडने काच फोडली, दगडही फेकले; प्रवाशांची आरडाओरड, व्हिडिओ व्हायरल

Tempo driver attacked ST bus : रस्त्यावर कट मारल्याच्या रागातून टेम्पो चालकाने बस अडवून तोडफोड केली ; तक्रारदाराच्या हातातील मोबाईलही फोडला
Loni Kand ST bus attack

esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

ST Bus Attack in Lonikand : पुणे–अहिल्यानगर रोडवर लोणीकंद येथे भररस्त्यात एस.टी. बस अडवून तिच्यावर हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

रस्त्यावर कट मारल्याच्या रागातून MH-12 SX-4491 या टेम्पो वरील चालक आनंद विनोद पवार (वय १९, रा. लोणीकंद) याने एस.टी. बसला टेम्पो आडवा लावून बस अडवली. त्यानंतर एस.टी. बसच्या उजव्या बाजूचा आरसा हाताने तोडला

एवढ्यावरच न थांबता टेम्पोमधून लोखंडी पाईप काढून बसच्या समोरील काचेवर मारून काच फोडली. तसेच रस्त्याच्या कडेला असलेला दगड उचलून काचेवर मारून ती पूर्णपणे फोडण्यात आली. या घटनेत तक्रारदाराच्या हातातील मोबाईलही फोडण्यात आला असून एस.टी. बसचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

Loni Kand ST bus attack
या प्रकरणी लोणीकंद पोलीस ठाण्यात संबंधित चालकाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली असून पुढील तपास लोणीकंद पोलीस करत आहेत

bus accident
bus Driver
Bus accident in Maharashtra

