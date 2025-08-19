New Luggage Rules : विमान प्रवासाप्रमाणे रेल्वेतही लागू होणार 'लगेज नियम', अतिरिक्त साहित्य घेऊन जाणं पडणार महागात...नेमका निर्णय काय?

Indian Railways to implement new luggage rules with weight limits for passengers : भारतीय रेल्वे लवकरच लगेज संदर्भात नवा नियम लागू करणार आहे. त्यानुसार विमान प्रवासाप्रमाणे आता रेल्वे प्रवाशांनाही ठराविक वजन मर्यादेचे पालन करावे लागणार आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रवाशांना दंड आकारला जाणार असल्याची माहिती रेल्वेकडून देण्यात आली आहे..रेल्वेने यापूर्वीही असा नियम आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तेव्हा या नियमाची अंमलबजावणी झाली नव्हती. आता रेल्वे प्रशासनाने याबाबत कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या नियमांतर्गत, प्रत्येक प्रवाशाला त्याच्या तिकीट श्रेणीनुसार ठराविक वजन मर्यादेत सामान नेण्याची परवानगी दिली जाणार आहे..Miraj Railway Station Incident : मिरज रेल्वे स्थानकात भंगार गोळा करणाऱ्या तरुणासोबत वाद, प्लॅटफॉर्मवर ढकलून दिलं अन् घडलं भयानक.सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सामान्य तिकीट (जनरल) असलेल्या प्रवाशांसाठी ही मर्यादा ३५ किलो, स्लीपर आणि थर्ड एसीसाठी ४० किलो, सेकंड एसीसाठी ५० किलो आणि प्रथम श्रेणी एसीसाठी ७० किलो असणार आहे. प्रवाशांना या मर्यादेपेक्षा १० किलो अतिरिक्त सामान नेण्याची मुभा दिली जाणार असून त्यापेक्षा जास्त सामान असल्यास ते स्टेशन काउंटरवर बूक करावे लागणार आहे..जर सामान मर्यादेपेक्षा जास्त आढळले, तर नियमित शुल्काच्या दीडपट दंड आकारला जाणार आहे. रेल्वे स्थानकांवर सामानाच्या वजनाची तपासणी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स बसवल्या जातील. यामुळे सामानाचे वजन निर्धारित मर्यादेत आहे की नाही, हे तपासले जाईल, अशी माहिती रेल्वेकडून देण्यात आली आहे..या नियमामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य मिळेल, असे रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अनेकदा जास्त सामानामुळे इतर प्रवाशांना त्रास होतो आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. विशेषतः सणासुदीच्या काळात आणि उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये हा नियम उपयुक्त ठरेल,असंही रेल्वेकडून सांगण्यात आलं आहे..Indian Railway: भारतीय रेल्वेकडून जपानमध्ये १० दिवसांची सफर, कधीपासून होणार सुरू? पहा बुकिंग प्रकिया आणि किंमत .याशिवाय, रेल्वे स्थानकांचे स्वरूपही बदलणार असून प्रमुख स्थानकांवर मोठ्या ब्रँडची दुकाने उघडली जातील, जिथे प्रवाशांना कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आदी खरेदी करता येतील. यासाठी रेल्वेकडून निविदा जारी केल्या जातील. प्रयागराज झोनमध्ये या नियमाची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होईल आणि त्यानंतर हा नियम देशभर लागू केला जाईल, अशी माहितीही रेल्वेकडून देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.