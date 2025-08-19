देश

New Luggage Rules : विमान प्रवासाप्रमाणे रेल्वेतही लागू होणार 'लगेज नियम', अतिरिक्त साहित्य घेऊन जाणं पडणार महागात...नेमका निर्णय काय?

Indian Railways New Luggage Rules 2025 : रेल्वेने यापूर्वीही असा नियम आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तेव्हा या नियमाची अंमलबजावणी झाली नव्हती. आता रेल्वे प्रशासनाने याबाबत कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Railways
Railwaysesakal
Shubham Banubakode
Updated on

Indian Railways to implement new luggage rules with weight limits for passengers : भारतीय रेल्वे लवकरच लगेज संदर्भात नवा नियम लागू करणार आहे. त्यानुसार विमान प्रवासाप्रमाणे आता रेल्वे प्रवाशांनाही ठराविक वजन मर्यादेचे पालन करावे लागणार आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रवाशांना दंड आकारला जाणार असल्याची माहिती रेल्वेकडून देण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
railway
Railway Administration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com