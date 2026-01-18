RAC बंद, सेकंड क्लासला किमान ५० किमी तर स्लीपर क्लाससाठी २०० किमीचे भाडे द्यावंच लागेल; रेल्वेचे नवे नियम

भारतीय रेल्वेनं जानेवारी २०२६ पासून अमृत भारत २ एक्सप्रेस ट्रेनची सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतलाय. रेल्वे बोर्डाकडून याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे. नव्या रेल्वे गाड्यांची भाडे रचना आणि बूकिंगची नियमावली आधीच्या अमृत भारत रेल्वे गाड्यांपेक्षा वेगळी असणार आहे. नव्या नियमानुसार मुलभूत भाड्यामध्ये बदल केला जाणार नाही. पण किमान अंतरासाठी नवे नियम लागू केले आहेत..नव्या नियमानुसार स्लीपर क्लाससाठी किमान २०० किलोमीटरसाठीचं भाडं द्यावं लागेल. जे १४९ रुपये इतकं असणार आहे. तर सेकंड क्लाससाठी ५० किमी अंतराचं ३६ रुपये भाडं द्यावं लागणार आहे. याशिवाय रिझर्व्हेशन चार्ज आणि सुफरफास्ट सरचार्ज अतिरिक्त लागू असेल. जर तुम्ही १०० किमी प्रवास केलात तरी तुम्हाला स्लीपर क्लाससाठी २०० किमीसाठीचं किमान भाडं द्यावं लागेल..अमृत भारत २ एक्सप्रेसच्या स्लीपर क्लासमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता या ट्रेनमध्ये RAC तिकीट असणार नाहीत. अॅडव्हान्स रिझर्व्हेशन पीरियडच्या दिवसापासूनच सर्व बर्थ प्रवाशांसाठी उपलब्ध असणार आहेत. अनरिझर्व्ह्ड सेकंड क्लाससाठी जुनेच नियम लागू असतील..गोव्यात २ रशियन महिला अन् एका आसामच्या महिलेची हत्या, हात-पाय बांधून अत्याचारानंतर हत्येचा संशय; मृतदेह नग्नावस्थेत.स्लीपर क्लासमध्ये आता फक्त तीन श्रेणींमध्ये कोटा उपलब्ध असेल. महिला, दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कोटा असेल. याशिवाय इतर कोणताही कोटा अमृत भारत ट्रेनसाठी लागू नसेल. रेल्वे बोर्डाने ज्येष्ठ नागरिक आणि मुलांसोबत प्रवास करणाऱ्यांना लोअर बर्थची सुविधा दिली आहे..रेल्वेकडून ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाचे पुरुष आणि ४५ वर्षे किंता त्यापेक्षा अधिक वयाच्या महिलांना लोअर बर्थ देण्याचा प्रयत्न करेल. बर्थ जसे उपलब्ध असतील त्यानुसार सीट दिल्या जातील. जर तुम्ही अशा मुलांसोबत प्रवास करत असाल ज्यांना वेगळा बर्थ घेतलेला नाही तर तुम्हाला लोअर बर्थ देण्यास प्राधान्य दिलं जाईल..रद्द करण्यात आलेल्या तिकिटांचे रिफंड २४ तासांच्या आत सुरू करण्यासाठी रेल्वेनं नवं धोरण स्वीकारलं आहे. आरक्षित तिकिटांचे पैसे केवळ डिजिटल माध्यमातूनच स्वीकारले जातील. काउंटर तिकीट खरेदी करतानाही डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य दिलं जाईल. जर डिजिटल पेमेंट शक्य नसेल तर सामान्य नियमांनुसार रिफंड दिले जातील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.