देश

RAC बंद, सेकंड क्लासला किमान ५० किमी तर स्लीपर क्लाससाठी २०० किमीचे भाडे द्यावंच लागेल; रेल्वेचे नवे नियम

Indian Railway : भारतीय रेल्वेकडून अमृत भारत २ एक्सप्रेस सुरू करण्याची तयारी करण्यात आलीय. दरम्यान, या रेल्वेसाठी नवी भाडेरचना आणि नियम रेल्वे विभागाकडून जारी करण्यात आले आहेत.
Indian Railways Introduces New Fare Rules RAC Closed For Amrit Bharat 2 Express

Indian Railways Introduces New Fare Rules RAC Closed For Amrit Bharat 2 Express

Esakal

सूरज यादव
Updated on

भारतीय रेल्वेनं जानेवारी २०२६ पासून अमृत भारत २ एक्सप्रेस ट्रेनची सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतलाय. रेल्वे बोर्डाकडून याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे. नव्या रेल्वे गाड्यांची भाडे रचना आणि बूकिंगची नियमावली आधीच्या अमृत भारत रेल्वे गाड्यांपेक्षा वेगळी असणार आहे. नव्या नियमानुसार मुलभूत भाड्यामध्ये बदल केला जाणार नाही. पण किमान अंतरासाठी नवे नियम लागू केले आहेत.

Loading content, please wait...
India
railway
Railway Administration
Indian Railways expansion

Related Stories

No stories found.