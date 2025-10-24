Indian Railways Smart Toilet : ट्रेनमधील शौचालये फक्त ५६ सेकंदात स्वच्छ होणार! नवीन तंत्रज्ञान काय? जाणून घ्या...

Indian Railways: रेल्वे प्रवासादरम्यान अस्वच्छ टॉयलेट ही सर्वात मोठी समस्या आहे. विशेषत: लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्येही ही समस्या प्रकर्षाने जाणवते. यासाठी रेल्वेने वेळोवेळी अनेक उपाय योजनाही केल्या आहेत. पण, त्याला म्हणावं तसं यश मिळालं नाही. मात्र, आता रेल्वेने या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याच्या निर्णय घेतला आहे. यासाठी रेल्वेद्वारे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आलं आहे. या नव्या तंत्रज्ञानाद्वारे रेल्वेतील टॉयलेट ५६ सेकंदात साफ होतील, अशी माहिती रेल्वे मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. .यासंदर्भात बोलताना केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, की ''रेल्वेने स्मार्ट टॉयलेट तंत्रज्ञान विकसित केलं आहे. हे तंत्रज्ञान लवकरच देशभरातील रेल्वे गाड्यांमध्ये बसवलं जाणार आहे. या तंत्रज्ञानाद्वारे केवळ ५६ सेकंदात टॉयलेट स्वच्छ होतील. आता टॉयलेट स्वच्छ करण्यासाठी सात मिनिटांचा वेळ लागतो आहे. पण लवकरच हे काम काही सेकंदांत होणार आहे.''.Indian Railways Confirm Ticket : रेल्वेकडून प्रवाशांना लवकरच मिळणार Good News! आता ‘कन्फर्म’ तिकिटाची तारीख विनाशुल्क बदलता येणार.खरं तर सध्याच्या व्यवस्थेनुसार रेल्वेतील टॉयलेट स्वच्छ करण्यासाठी सात मिनिटांचा वेळ लागतो आहे. मात्र, गाडी स्टेशनवर केवळ २ मिनिटं थांबते. त्यामुळे इतक्या कमी वेळात टॉयलेट स्वच्छ होणं जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे रेल्वेतील टॉयलेट अस्वच्छ राहतात आणि प्रवाशांना त्याचा त्रास करावा करावा लागतो आहे. हीच समस्या निकाली काढण्यासाठी रेल्वेने हे तंत्रज्ञान विकसित केलं आहे..Indian Railways Diwali Bonus 2025: रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सरकारकडून दिवाळी बोनस जाहीर; जाणून घ्या किती दिवसांत खात्यात जमा होणार?.नव्या तंत्रज्ञानानुसार रेल्वेच्या टॉयलेटमध्ये सेंसर आणि ऑटोमेटेड क्लीनिंग मशीन बसवण्यात येणार आहे. या सेंसरद्वारे टॉयलेटवर लक्ष ठेवण्यात येईल. तसेच ऑटोमेटेड क्लीनिंग मशीनद्वारे हे टॉयलेट स्वच्छ केले जातील. याशिवाय टॉयलेटमधील पाणी किंवा ब्लॉकेजबाबतही माहिती देतील. सध्या अशाप्रकारचे सेंसर वंदे भारत सारख्या रेल्वेत लावण्यात आले आहेत. लवकरच हे सेंसर देशातील सर्व रेल्वे गाड्यांमध्ये लावले जाणार आहेत. २०२६ मध्ये हे काम पूर्ण होईल, असा विश्वास रेल्वे मंत्रायलयाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.