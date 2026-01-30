देश

IRCTC Update : रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांसाठी खुशखबर ! तत्काळ बुकिंग चे नियम बदलले, आता एका क्लिकवर मिळणार कन्फर्म तिकीट

Tatkal Ticket Rules : आता फक्त आधार-लिंक आणि पूर्णपणे व्हेरिफाइड IRCTC खात्यांमधूनच तत्काळ तिकीट बुक करता येईल. बनावट नावांनी तिकिटे काढून ती महाग विकण्यावर आता कडक नियंत्रण राहणार आहे.
Passengers booking Tatkal tickets through the upgraded IRCTC system using Aadhaar-verified accounts for faster and fair ticket confirmation.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

तुम्ही जर रेल्वेने प्रवास करत असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. भारतीय रेल्वेने तत्काळ तिकिट बुकिंग प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्याय्य करण्यासाठी त्यांचे तंत्रज्ञान आणि नियम पूर्णपणे अद्ययावत केले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून प्रवाशांनी तक्रार केली आहे की बुकिंग सुरू झाल्यानंतर काही सेकंदात तिकिटे विकली जातात. रेल्वेचा दावा आहे की नवीन प्रणालीमुळे खऱ्या प्रवाशांना कन्फर्म तिकिटे मिळण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढेल.

