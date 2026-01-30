IRCTC Update : रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांसाठी खुशखबर ! तत्काळ बुकिंग चे नियम बदलले, आता एका क्लिकवर मिळणार कन्फर्म तिकीट

तुम्ही जर रेल्वेने प्रवास करत असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. भारतीय रेल्वेने तत्काळ तिकिट बुकिंग प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्याय्य करण्यासाठी त्यांचे तंत्रज्ञान आणि नियम पूर्णपणे अद्ययावत केले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून प्रवाशांनी तक्रार केली आहे की बुकिंग सुरू झाल्यानंतर काही सेकंदात तिकिटे विकली जातात. रेल्वेचा दावा आहे की नवीन प्रणालीमुळे खऱ्या प्रवाशांना कन्फर्म तिकिटे मिळण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढेल..नवीन नियमांनुसार, तत्काळ तिकिटे फक्त पूर्णपणे प्रमाणित आयआरसीटीसी खात्यांमधूनच बुक करता येतील. प्रवाशांना आता त्यांचे आयआरसीटीसी खाते त्यांच्या आधार कार्डशी लिंक करावे लागेल. पडताळणीशिवाय किंवा अपूर्ण प्रोफाइल असलेली खाती तत्काळ विंडो दरम्यान ब्लॉक केली जातील. बुकिंगच्या वेळी, प्रवाशांना फक्त त्यांच्या आधार किंवा सरकारी आयडीशी लिंक केलेले ओळखपत्र तपशील द्यावे करावे लागतील. यामुळे बनावट नावांनी तिकिटे बुक करण्याची आणि ती महागड्या किमतीत विकण्याची प्रथा आटोक्यात येईल..Solapur News: 'तत्काळ तिकीट बुकिंगचा प्रवाशांना जाणार ओटीपी'; रेल्वे प्रशासनाचा माेठा निर्णय, वाचा सविस्तर.. .रेल्वेने यावेळी तांत्रिक आघाडीवरही मोठे बदल केले आहेत. बुकिंगच्या सुरुवातीच्या मिनिटांत ऑटो-फिल टूल्स आणि स्क्रिप्ट्स रोखण्यासाठी अत्याधुनिक तांत्रिक फिल्टर्स लागू केले आहेत. यामुळे आता सॉफ्टवेअरद्वारे डोळ्याच्या झटक्यात तिकिटे चोरणे अशक्य होईल. पेमेंट फेल होणे ही प्रवाशांमध्ये एक मोठी तक्रार होती. नवीन प्रणाली पेमेंट गेटवे जलद आणि अधिक सुरक्षित बनवते, ज्यामुळे शेवटच्या टप्प्यावर तिकीट रद्द होण्याचा धोका कमी होतो..तत्काळ विंडो उघडण्याच्या सुरुवातीच्या काळात एजंटच्या कारवायांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. सामान्य लोकांना प्राधान्य देण्यासाठी त्यांच्यासाठी नवीन निर्बंध आणि ट्रॅकिंग साधने लागू करण्यात आली आहेत..प्रवाशांसाठी काय बदल झाले आहेत?रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की जर तुमचे प्रोफाइल आधीच अपडेट केलेले असेल आणि आधारशी जोडलेले असेल, तर तुम्हाला कन्फर्म तिकीट मिळण्याची शक्यता मागील वर्षांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. प्रवाशांना बुकिंग करण्यापूर्वी त्यांचे इंटरनेट कनेक्शन आणि प्रोफाइल स्थिती तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..२०२६ साठीचे हे नवीन नियम रेल्वे बुकिंगमध्ये पारदर्शकता पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा आणि सिस्टमवरील जनतेचा विश्वास दृढ करण्याचा प्रयत्न आहेत. तांत्रिक सुधारणा आणि अनिवार्य ओळख पडताळणीद्वारे, रेल्वेने दलाल आणि सॉफ्टवेअरच्या बेकायदेशीर वापरावर थेट हल्ला केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.