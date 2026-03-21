Rani Avantibai: "देशासाठी लढा नाहीतर हातात बांगड्या भरा!" इंग्रजांना घाम फोडणाऱ्या अवंतीबाई कोण? एका वाक्याने पेटला स्वातंत्र्यलढा

1. मध्य प्रदेशातील वीरांगना राणी अवंतीबाई लोधी यांनी इंग्रजांविरुद्ध उठाव केला. 2. त्यांनी राजांना बांगड्या पाठवून लढण्याचे आवाहन केले. 3. राणीने इंग्रजांना अनेक ठिकाणांहून हुसकावून लावले. 4. युद्धात जखमी झाल्यावर त्यांनी स्वतःचे बलिदान दिले. 5. त्यांच्या स्मृतीप्रत्यर्थ संग्रहालय उभारण्यात आले आहे..इतिहासामध्ये अनेक शूरवीर होऊन गेले, पण एका राणीने इंग्रजांना जे आव्हान दिले होते ते ऐकून आजही अंगावर काटा येतो. ही कथा आहे मध्य प्रदेशच्या मातीतील वाघीण वीरांगना राणी अवंतीबाई लोधी यांची. ज्यांनी इंग्रजांना ठणकावून सांगितले होते की, एकतर देशासाठी लढा नाहीतर बांगड्या घालून घरात बसा..राणी अवंतीबाईंचा जन्म १८३१ मध्ये शिवनी जिल्ह्यातील एका जमीनदार कुटुंबात झाला. लहानपणापासूनच त्यांना बाहुल्यांशी खेळण्यापेक्षा तलवारबाजी आणि घोडेस्वारीची जास्त आवड होती. त्यांचे लग्न रामगडचे राजकुमार विक्रमादित्य सिंह यांच्याशी झाले. सुखाचा संसार सुरू असतानाच अचानक काळाने घाला घातला. आधी सासरे आणि नंतर पतीचे निधन झाल्यामुळे संपूर्ण राज्याची जबाबदारी राणीच्या खांद्यावर आली.त्या काळात इंग्रज अधिकारी डलहौसी हा 'हडप नीती' वापरून भारतीय राज्ये बळकावत होता. त्याने रामगडवरही आपली वाकडी नजर टाकली आणि राणीचे राज्य अन्यायाने ताब्यात घेतले. पण राणी अवंतीबाई या लाचारी पत्करणाऱ्यांपैकी नव्हत्या. त्यांनी मनात सुडाची आग पेटवली आणि १८५७ च्या उठावात उडी घेतली.राणीने आजूबाजूच्या राजांना आणि जमीनदारांना एकत्र करण्यासाठी एक अनोखी युक्ती लढवली. त्यांनी प्रत्येक राजाला एक पत्र आणि सोबत हातातील बांगड्या पाठवल्या. पत्रात लिहिले होते की, "देशासाठी इंग्रजांशी दोन हात करायला तयार राहा, नसेल हिंमत तर या बांगड्या भरा आणि घरात बसा." या एका संदेशाने राजांचा अभिमान जागा झाला आणि बघता बघता इंग्रजांविरुद्ध मोठे युद्ध सुरू झाले..राणीने आपल्या तलवारीच्या जोरावर इंग्रजांना अनेक ठिकाणांहून पळवून लावले. मंडला आणि रामनगर सारख्या भागातून गोऱ्या अधिकाऱ्यांना हुसकावून लावून त्यांनी पुन्हा आपले राज्य मिळवले. मात्र, इंग्रजांनी कपटाने मोठ्या फौजेसह राणीला देवहारगडच्या डोंगरात घेरले. कित्येक दिवस हे युद्ध चालले. अनेक फितूर राजे इंग्रजांना जाऊन मिळाले, पण राणी डगमगली नाही.२० मार्च १८५८ चा तो ऐतिहासिक दिवस उजाडला. राणीची सेना छोटी होती पण तिचा निर्धार मोठा होता. युद्धात लढता लढता राणी गंभीर जखमी झाली. जेव्हा तिला जाणवले की आता आपण शत्रूच्या हाती लागू शकतो, तेव्हा त्या स्वाभिमानी वाघिणीने शत्रूच्या हाताने मरण्यापेक्षा स्वतःचे बलिदान देणे पसंत केले. त्यांनी आपल्या अंगरक्षकाची तलवार घेतली आणि स्वतःवर चालवून घेत मातृभूमीसाठी शहीद झाल्या. आजही राणी अवंतीबाईंचे शौर्य आपल्याला अभिमानाने जगण्याची प्रेरणा देते..मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी क्रांतीज्योती राणी अवंतीबाई लोधी यांच्या बलिदानाला अभिवादन करत एक मोठी घोषणा केली आहे. राणी अवंतीबाईंनी मातृभूमीच्या रक्षणासाठी दिलेले बलिदान येणाऱ्या अनेक पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरेल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. शुक्रवारी दिंडोरी जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष कार्यक्रमात त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जनतेशी संवाद साधला..यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राणी अवंतीबाईंच्या स्मृतीप्रत्यर्थ उभारण्यात आलेल्या भव्य संग्रहालयाचे लोकार्पण करण्यात आले. हे संग्रहालय सुमारे १ कोटी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आले आहे. या संग्रहालयाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये राणी अवंतीबाईंच्या जीवनावर आधारित एक विशेष फोटो गॅलरी बनवण्यात आली आहे. तसेच त्यांनी वापरलेली ऐतिहासिक शस्त्रे देखील येथे जतन करून ठेवण्यात आली आहेत..डॉ. मोहन यादव आपल्या भाषणात म्हणाले की, मध्य प्रदेश ही शूर स्त्रियांची भूमी आहे. राणी दुर्गावती, राणी कमलापती आणि राणी अवंतीबाई यांनी परकीय आक्रमकांविरुद्ध दिलेला लढा कधीही विसरता येणार नाही. १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धात राणी अवंतीबाईंनी इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडले होते. जेव्हा इंग्रजांनी रामगडचे राजा शंकर शाह यांची हत्या केली, तेव्हा राणीने स्वतः युद्धाची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली होती.