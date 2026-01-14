देश

Indian Visa: भारतीय पासपोर्टची ताकद वाढली! ५५ देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त प्रवेशाची परवानगी; आंतरराष्ट्रीय प्रवास सोपा होणार

Indians Visa Free Travel: भारतीयांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ५५ देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त किंवा व्हिसा-ऑन-अरायव्हल प्रवास शक्य होणार आहे. भारतीय पासपोर्टची ताकद वाढली आहे.
Indians Visa Free Travel

Indians Visa Free Travel

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

हेन्ले पासपोर्ट इंडेक्स २०२६ नुसार, जागतिक स्तरावर पासपोर्टच्या शक्तीमध्ये लक्षणीय बदल झाले आहेत. या वर्षी आशियाई देशांचे वर्चस्व कायम आहे. सिंगापूरचा पासपोर्ट जगातील सर्वात शक्तिशाली राहिला आहे, जो १९२ देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त प्रवास करण्याची परवानगी देतो. त्यानंतर जपान आणि दक्षिण कोरिया (१८८ देशांसह) आहेत. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या वर्षी विशेषतः प्रमुख आहे. पाचव्या स्थानावर पोहोचले आहे.

Loading content, please wait...
India
Travel
Visa
passport

Related Stories

No stories found.