Indian Visa: भारतीय पासपोर्टची ताकद वाढली! ५५ देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त प्रवेशाची परवानगी; आंतरराष्ट्रीय प्रवास सोपा होणार

हेन्ले पासपोर्ट इंडेक्स २०२६ नुसार, जागतिक स्तरावर पासपोर्टच्या शक्तीमध्ये लक्षणीय बदल झाले आहेत. या वर्षी आशियाई देशांचे वर्चस्व कायम आहे. सिंगापूरचा पासपोर्ट जगातील सर्वात शक्तिशाली राहिला आहे, जो १९२ देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त प्रवास करण्याची परवानगी देतो. त्यानंतर जपान आणि दक्षिण कोरिया (१८८ देशांसह) आहेत. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या वर्षी विशेषतः प्रमुख आहे. पाचव्या स्थानावर पोहोचले आहे..भारताच्या पासपोर्ट रँकिंगमध्येही सुधारणा झाली आहे. भारताने पाच स्थानांनी प्रगती करत अल्जेरियाशी बरोबरी करत ८० व्या स्थानावर पोहोचला आहे. भारतीय नागरिक आता ५५ देशांमध्ये पूर्व व्हिसाशिवाय प्रवास करू शकतात. यामध्ये व्हिसा-मुक्त, व्हिसा-ऑन-अरायव्हल आणि इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅव्हल ऑथोरायझेशन (ETA) सुविधांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी भारत ८५ व्या स्थानावर होता..या वाढीव लवचिकतेमुळे आशिया, आफ्रिका, ओशनिया, कॅरिबियन आणि मध्य पूर्वेतील अनेक भागांमध्ये जाणाऱ्या भारतीय प्रवाशांना फायदा होईल. लोकप्रिय व्हिसा-मुक्त देशांमध्ये थायलंड, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाळ, बार्बाडोस, फिजी, सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडाइन्स आणि इतर समाविष्ट आहेत. व्हिसा-ऑन-अरायव्हल किंवा ETA, देशांमध्ये इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, केनिया, जॉर्डन आणि फिलीपिन्स यांचा समावेश आहे. एकंदरीत या अहवालातून हे स्पष्ट होते की भारताच्या पासपोर्टची ताकद हळूहळू वाढत आहे. भविष्यात भारतीयांसाठी आंतरराष्ट्रीय प्रवास सोपा होऊ शकतो..२०२६ मध्ये जगातील टॉप १० सर्वात शक्तिशाली पासपोर्टसिंगापूर १९२ देशजपान १८८ देशदक्षिण कोरिया १८८ देशडेन्मार्क, लक्झेंबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्वित्झर्लंड १८६ देशऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, आयर्लंड, इटली, नेदरलँड्स, नॉर्वे १८५ देशहंगेरी, पोर्तुगाल, स्लोवाकिया, स्लोव्हेनिया, युएई १८४ देश.