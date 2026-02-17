Ashwini Vaishnaw : ‘एआय’मध्ये २०० अब्ज डॉलर गुंतवणूक शक्य; भारतातील प्रगतीबाबत जगाला उत्सुकता

नवी दिल्ली - कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही जगातील पाचवी क्रांती असून ‘एआय’ तसेच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताला येत्या दोन वर्षांत २०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक अपेक्षित आहे, असे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज सांगितले. भारतातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञान परिसंस्थेबाबत जगभरात व्यापक औत्सुक्य असल्याचेही वैष्णव यांनी ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट’ परिषदेवेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले..दिल्लीतील ‘भारत मंडपम’ येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते सोमवारी (ता. १६) उद्घाटन झाल्यानंतर ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट’ परिषदेची आज औपचारिक सुरुवात झाली. पंतप्रधान मोदी हे गुरुवारी (ता. १९) भाषण करणार आहेत. यापार्श्वभूमीवर अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या परिषदेकडून भारताला असलेल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या.या परिषदेत ‘एआय’ क्षेत्रातील धोरणकर्ते, उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि नवसंशोधक एकत्र येऊन ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या वापरावर मंथन करत आहेत. त्याचा संदर्भ देत मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भारतातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात येत्या दोन वर्षांमध्ये २०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचे सांगितले..‘भारतात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी मजबूत चौकट तयार करण्यात आली आहे. यामुळे येत्या काळात देशात ‘एआय’ क्षेत्राच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल. जागतिक स्तरावरील प्रमुख उद्योग भारतात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवउद्योग आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीसाठी मोठी उत्सुकता दाखवत आहेत,’ असे वैष्णव यांनी सांगितले.‘एआय’ ही पाचवी औद्योगिक क्रांती असल्याचे सांगताना वैष्णव यांनी या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी नवकौशल्यांची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. या परिषदेचा उद्देश केवळ तंत्रज्ञान प्रदर्शन नसून, ‘एआय’मुळे समाजावर होणाऱ्या परिणामांची जाणीव करून देणे हा देखील आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..‘डीपफेक’ची चिंता‘एआय’मुळे अनेक गोष्टींतील सुलभता वाढली असली तरी ‘डीपफेक’ आणि खोट्या माहितींमुळे लोकांचा विश्वास डळमळीत होत आहे. ही वैश्विक चिंतेची बाब असल्याचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. ‘भ्रामक माहिती, खोडसाळ माहिती आणि डीपफेक हे समाजाच्या मुळावर घाव घालत आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म, एआय मॉडेल विकसित करणारे तंत्रज्ञ आणि क्रिएटर यांना एकत्र येऊन जबाबदारी घ्यावी लागेल,’ असे ते म्हणाले..कायद्याच्या चौकटीतच काम हवेसर्व डिजिटल प्लॅटफॉर्मना भारतीय राज्यघटनेच्या मर्यादेत आणि कायदेशीर चौकटीत राहूनच काम करणे बंधनकारक आहे, असा स्पष्ट इशारा अश्विनी वैष्णव यांनी दिला. डिजिटल प्लॅटफॉर्म केवळ मनोरंजन किंवा माहितीपुरते मर्यादित नसून त्यांचा समाजावर मोठा प्रभाव पडतो, त्यामुळे त्यांची जबाबदारीही मोठी आहे, असे ते म्हणाले..अव्यवस्थेबद्दल दिलगिरी‘एआय’ इम्पॅक्ट परिषदेच्या पहिल्या दिवशी परदेशी पाहुणे, तंत्रज्ञ, स्टॉलधारक यांना जाणवलेल्या अव्यवस्थेबाबत अश्विनी वैष्णव यांनी माफी मागितली. व्यवस्थेबद्दलचे कोणतेही अभिप्राय असतील तर ते खुलेपणाने स्वीकारून योग्य तो बदलाचा प्रयत्न करण्याची ग्वाही देखील त्यांनी दिली..तीन लाख तरुणांची नोंदणीया परिषदेत तरुणांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग दिसून येत असल्याचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. ‘या परिषदेसाठी तीन लाखांहून अधिक तरुण, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. सर्व सत्रे पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने मोठ्या समस्या कशा सोडवता येतील, याबाबत तरुणांमध्ये मोठी उमेद आणि ऊर्जा दिसून येत आहे,’ असे वैष्णव म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.